¿Deseas no perderte ningún evento? Alejado del Coronavirus, el MWC 2020, aunque no de manera oficial ni presencial, se llevará a cabo de manera virtual. Las diversas marcas han anunciado, a través de diversos comunicados, que este 24 de febrero mostrarán sus más recientes producciones que no fueron lanzadas en el evento celebrado en Barcelona, España.

El evento más importante de celulares fue cancelado luego de que diversas autoridades españolas alertaran que, una actividad de gran magnitud y que recibe a visitantes de los 5 continentes, puede verse envuelto por el temible Coronavirus.

Es por ello que realme, Sony, Huawei y, en las últimas horas, Honor lanzarán sus productos a través de YouTube y diversos canales repetidoras para que nadie se pierda de las sorpresas que preparan este año.

SONY

Sony, que ya tenía fijado tanto el día como la hora de su presentación, fue una de las primeras marcas en cancelar su asistencia al Mobile World Congress 2020. Eso sí, la firma nipona no moverá la fecha de presentación de sus nuevos productos, ya que realizará dicho acto a través de un streaming vía YouTube. Esta será el próximo lunes 24 de febrero a las 2:30 a.m. hora peruana.

REALME

Por su parte la marca realMe realizará la presentación de su nuevo dispositivo con conexión futura que se podrá seguir a través del canal de YouTube, y en el que se dará a conocer de forma oficial el realme X50 Pro 5G, un dispositivo que estará equipado con el primer lote de plataformas móviles Snapdragon 865 de Qualcomm.

El evento podrá seguirse a las 4 de la mañana en Perú y a las 10 a.m. en España.

HUAWEI

Huawei será la tercera firma en realizar su streaming en YouTube, que tendrá lugar también el lunes 24 de febrero a las 08:00 hora peruana. Incluso, ya puedes darle un recordatorio al evento en vivo desde su canal de YouTube. ¿Qué es lo que prepara? Al parecer un nuevo procesador y hasta nuevos avances 5G.

HONOR

Honor cierra, de momento, la ronda de presentaciones a través de YouTube. Su streaming tendrá lugar también el lunes 24 de febrero a las 13:30 hora peruana. Se podrá seguir tanto a través del canal oficial del fabricante en YouTube como en su página web y en sus redes sociales: Twitter y Facebook.

