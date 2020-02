El Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, la mayor reunión anual de la industria de las telecomunicaciones, afronta el momento más crítico en toda su historia a raíz del coronavirus procedente de China. A pocos días de la fecha elegida (24 al 27 de febrero) muchas son las empresas que han confirmado que no irán mientras que se espera la decisión final del consejo de la GSMA para su realización.

Este miércoles, los organizadores se reunieron con carácter de urgencia y decidieron mantenerlo al menos hasta el próximo viernes — cuando volverán a revisar la situación —, según detalla El País, pese a que muchos operadores daban por hecho que cancelaría el evento.

En una breve declaración, la entidad aseguró que la “situación del coronavirus cambia rápidamente”, pero que siguen analizándola al milímetro. “Esto incluye reuniones regulares con expertos en salud, tanto españoles como de otros países, así como con nuestros socios, para asegurar la salud de los visitantes”.

Oleada de deserciones

La decisión de la GSMA se produce tras conocerse que las operadoras Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, BT y Nokia, anunciaron que tampoco acudirán al MWC 2020 de Barcelona. Casi la mitad de las bajas (21 compañías en menos de una semana) provienen de Estados Unidos, país que lleva más asistentes al congreso después de España.

La GSMA, que agrupa a 350 compañías de telecomunicaciones de todo el mundo, ha decidido seguir adelante pese a estas ausencias significativas. Su consejo está formado precisamente por 26 representantes de las principales operadoras como Telefónica, Deutsche Telekom, Vodafone, Orange, AT&T, Verizon, América Móvil y las chinas (China Mobile, China Telecom y China Unicom).

Facebook, Cisco, Sprint, Sony, LG, Ericsson, Amazon, McAfee, Intel y más han informado que no asistirán a este congreso que se dará a finales de febrero en Barcelona (España). (AFP).

Operadoras temen al coronavirus

La operadora alemana de telefonía Deutsche Telekom y Nokia decidieron no asistir al Mobile World Congress (MWC) , según se confirmó este miércoles.

Por su parte, Nokia anunció oficialmente que decidió no participar en las jornadas de telecomunicaciones móviles para salvaguardar la salud y bienestar de sus empleados, así como por “responsabilidad” ante el sector y los clientes.

A este abandono que secunda la ausencia previa de Ericsson, que deja a Huawei como única gran firma de redes de telecomunicaciones, en un congreso en el que el 5G iba a ser uno de sus principales protagonistas.

La edición de este año del Mobile World Congress (MWC) comenzó a peligrar después de que el brote de coronavirus, que ya ha dejado más de 1.000 muertos en China, hizo que empresas como Cisco Systems Inc, AT&T (American Telephone and Telegraph), Amazon, Intel, NTT DoCoMo, Rakuten, Sprint Corp y Facebook Inc dijeran que no irían al evento.

Empresas como LG, ZTE, Sony Corp, Intel Corp y Nvidia ya se han retirado de este evento internacional que atrae a más de 100.000 visitantes cada año.

