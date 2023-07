La compañía Oppo sigue lanzando dispositivos en nuestro país con diversos colores que llaman la atención, como es el caso del tornasolado, pero también se encuentran una serie de versiones de su mismo smartphone que ya se venden en nuestro país como es el caso del Oppo Reno 7 , pero esta vez con 256 GB de almacenamiento.

¿Será más de lo mismo que el del año pasado? Evaluamos el Oppo Reno 7 de 256 GB durante algunas semanas y esta es la review.

DISEÑO

Con un matizado brillante en la parte trasera, que se caracteriza por cambiar de color según la posición en donde le da la luz, el Oppo Reno 7 de 256 GB es un dispositivo camaleónico, con elementos estéticamente llamativos.

El smartphone es prácticamente similar al del año pasado, es decir, a su hermano de 128 GB. Tenemos la misma disposición de los botones físicos como el del encendido y apagado y el de volúmen, además delpuerto USB Tipo-C, el jack para los audífonos y el speaker.

REVIEW | Su pantalla sigue siendo la misma, de 6.43 pulgadas, bastante estrecha, que ocupa el 90.80% del total de la fachada. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Además su pantalla sigue siendo la misma, de 6.43 pulgadas, bastante estrecha, que ocupa el 90.80% del total de la fachada. Esta lleva un pequeño agujero en la pantalla donde se almacena la cámara frontal.

Si bien el celular se mantiene ligero, con relación al peso, se puede dominar con una sola mano. No hay ningún tipo de problema cuando lo metes al bolsillo tampoco pues no tiende a ocupar demasiado. El celular mide 159.9 x 73.2 x 7.49 mm y tiene 175 gramos que, prácticamente, no varía con respecto a la versión de 128 GB, por lo que sigue manteniéndose bastante ligero con un diseño bastante limpio.

REVIEW | El celular mide 159.9 x 73.2 x 7.49 mm y tiene 175 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

PANTALLA

Los colores son bastante cálidos pese a tener una display con tecnología OLED. El brillo automático también se regula de forma correcta para que así evites cualquier tipo de drenaje energético. Los negros tienen unos detalles precisos y los blancos no suelen ser chirriantes.

Sin embargo, su única desventaja es que las huellas dactilares se pegan demasiado a la superficie del panel del Oppo Reno 7 de 256 GB, teniendo que limpiarlo a cada rato o simplemente se verá como grasoso.

REVIEW | Lleva 2400 x 1080 píxeles con una tecnología que le brinda 90 Hz de tasa de refresco. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Las tonalidades están bien calibradas cuando usas la totalidad del brillo de la pantalla e incluso muestra diversidad de detalles que no suelen verse en pantallas IPS. Asimismo lleva 2400 x 1080 píxeles con una tecnología que le brinda 90 Hz de tasa de refresco.

Sobre la iluminación en la calle, puede que quede corto o que roce con lo suficiente, pues nada más tiene 600 nits. En algunos casos es mejor que se pueda extender mucho más su brillo, pero eso obligará a que la batería se gaste más rápido.

REVIEW | Asimismo lleva 2400 x 1080 píxeles con una tecnología que le brinda 90 Hz de tasa de refresco. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre tus videos de YouTube o Netflix, los podrás ver en una caidad máxima de 2160 píxeles, pero sin rozar el famoso 4K, e incluso algunos elementos visuales solo se quedan en 1080 píxeles. Pero por lo menos cumplen con el cometido de disfrutar sin interrupciones todo lo que desees ver y en pantalla extendida.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Oppo Reno 7 de 256 GB, como su mismo nombre lo dice, trae una memoria interna de 256 GB, pero a su vez se le extiende también la memoria RAM y ese es un punto a favor. Ahora trae 8 GB de RAM que también pueden ampliarse a 8 GB más, obteniendo 16 GB para que el rendimiento del equipo no disminuya.

Aunque la capa de personalización sea ColorOS 13 y venga con Android 13, a veces se presenta cierta lentitud en las animaciones, sobre todo cuando abres el cajón de aplicaciones. Quizá algunas estén mejores que otras, pero eso no le quita desventaja.

REVIEW | Ahora trae 8 GB de RAM que también pueden ampliarse a 8 GB más, obteniendo 16 GB para que el rendimiento del equipo no disminuya. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En cuanto al procesador, tenemos lo mismo del año pasado, es decir Snapdragon 680. Oppo no quiere quitarle ventaja a su anterior dispositivo del mismo nombre para que así el usuario pueda elegir entre dos opciones y ver cuál le conviene.

En torno a los videojuegos, pudimos abrir Fortnite instalando Epic Games y no hubo sobresaltos. La calidad gráfica estuvo bastante buena. La naturalidad de los colores lucen interesantes y, lo mejor de todo, es que no se cuelga por nada del mundo, por el contrario, mantiene una performance ligera a pesar de que jugamos a 30 fotogramas por segundo en calidad media. Pero lo que sí te puede importar es la calentura.

REVIEW | En torno a los videojuegos, pudimos abrir Fortnite instalando Epic Games y no hubo sobresaltos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de Genshin Impact también sucedió lo mismo, la temperatura era un poco alta, por lo que el videojuego podía cerrarse en algún momento, pero eso felizmente no pasó. El terminal aguanta la app sin problemas y, lo mejor de todo, es que no se ha colgado: los poderes de los personajes son bastante fluidos mientras que cuando empiezas a girar en 360, tampoco hay mareos.

CÁMARAS

El Oppo Reno 7 de 256 GB trae triple cámara trasera encabezados por un lente principal de 64 megapíxeles, 2 megapíxeles el bokeh y 2 megapíxeles el microscopio. Pero a ello se le añade un sensor de 32 megapíxeles de Sony IMX709 que, aunque fue el primero en colocarlo, ya varios dispositivos cuentan con el mismo lente.

Sobre la cámara principal, las fotos salen relucientes, muy similares a la realidad. Estas no tienden a saturar demasiado la imagen ni mucho menos suelen producirse quemados. Al trabajar con la inteligencia artificial, resulta mejorar considerablemente los colores y detalles de la imagen.

REVIEW | Así toma las fotos el Oppo Reno 7 de 256 GB. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Oppo Reno 7 de 256 GB. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

También puedes usar el HDR, pero esto generará que la foto demore en procesar un poco más de lo normal. Solo hay un detalle, que la cámara de 64 megapíxeles debe ser configurada desde la app del Oppo Reno 7 de 256 GB, ya que de por sí obtendrás solo 12 megapíxeles.

Asimismo, el ingreso de iluminación es correcto en el dispositivo, pero a veces suele capturar ciertos momentos fríos, por lo que es mejor buscar sitios donde haya demasiada iluminación y jugar con los colores, de igual forma en la noche, una buena fuente de iluminación hará que los detalles no se pierdan utilizando el modo nocturno.

Lo mismo sucede con el efecto bokeh que se activa ni bien colocas el objeto cercano a la cámara. Esto genera a que el fondo tenga menor relevancia que la persona misma, incluso el contorno que realiza el dispositivo se manera correctamente, no habiendo demasiados errores en dimensionar la foto.

REVIEW | Así toma las fotos el Oppo Reno 7 de 256 GB. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Oppo Reno 7 de 256 GB. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Pero una de las cosas que siempre me gusta de este Oppo Reno 7 de 256 GB es la cámara microscópica. Jugar con ella es como sentirse niño otra vez. Puedes observar elementos que ni el mismo ojo humano lo puede realizar. Lo bueno es que trae un aro de luz con la finalidad de que puedas hacer lo mismo tanto de día como en la noche y así captures elementos inusuales como la piel humana, un tatuaje, las patas de un zancudo, un metal oxidado, entre otros.

REVIEW | Así toma las fotos el Oppo Reno 7 de 256 GB. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Oppo Reno 7 de 256 GB. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En la noche el efecto bokeh capta bien las cosas, pero es mejor tener iluminación en promedio, aunque también suele percibirse un poco de frialdad en las tomas del Oppo sin necesidad de usar el modo nocturno, así que tómalo en cuenta.

BATERÍA

El Oppo Reno 7 de 256 GB no varía en batería, sigue con los mismos 4500 mAh, por lo que el drenaje es muy similar al de 128 GB. Este tiene un enchufe que le ofrece los 33w, pero en esa parte es bueno siempre usar los materiales oficiales o no podrás tener, por ejemplo, en 30 minutos el 50 % mientras que el 100% en 1 hora con 10 minutos.

REVIEW | El Oppo Reno 7 de 256 GB no varía en batería, sigue con los mismos 4500 mAh, por lo que el drenaje es muy similar al de 128 GB. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre la descarga, en un uso no tan intenso, el Oppo puede durar alrededor de las 16 horas en promedio solo respondiendo los clásicos mensajes de WhatsApp, usando la cámara de vez en cuando o simplemente viendo tus redes sociales.

Sin embargo, si eres un usuario gamer o le gusta grabar video a cada rato, esto puede variar el dipositivo te puede durar entre las 6 a 7 horas aproximadamente, como para que veas 2 películas completas de Netflix.

CONCLUSIONES

El Oppo Reno 7 de 256 GB es un dispositivo que no tiene muchos cambios estéticos mas que el color como el Dorado Alba o el Reno Glow.

La pantalla sigue protegida por Corning Gorilla Glas 5 y cuenta con una serie de detalles como la disposición de los botones físicos.

Lo bueno es que el cambio radica en el interior, no solo sube su memoria interna a 256 GB, sino también su memoria RAM a 8 GB y la expansión de la misma a 8 GB más, brindándole fluidez al equipo.

Tampoco no hay demasiado cambio en la batería y en la cámara, pero eso sí, ya podrás disfrutar de Android 13 en su totalidad.

El Oppo Reno 7 de 256 GB se vende en Perú a 1599 soles

