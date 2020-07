Pokémon GO celebra un aniversario más y qué mejor tirando la casa por la ventana. Durante estas semanas, hasta agosto, desarrollará un evento que muchos han estados esperando no solo por la cantidad de recompensas que obtendrán, sino por el incremento de criaturas que saldrán por todos lados: estamos hablando del Pókemon GO Fest 2020.

Si bien muchos han comprado su pase para poder jugarlo, otros esperan que empiece el evento para que así también realicen las diversas misiones que vienen con esta nueva actividad. ¿Cuánto durará? Pues aquí te contamos todos los detalles y qué cosas habrá cada semana, empezando desde el 25 de julio.

Según informa pokemongohub a lo largo del Día 1 del Pokémon GO Fest 2020, los Entrenadores tendrán 32 desafíos globales en los que podrán colaborar para completarlos durante el periodo de tiempo que se indicará.

La publicación menciona que si se completan cada ocho desafíos colectivamente, se desbloqueará una semana adicional de eventos de ultradesbloqueo, hasta un total de tres eventos. ¿Cómo sé que se ha alcanzado el objetivo? Puedes hacer el seguimiento del progreso en el estadio de desafío global en la vista Hoy.

Semana uno de ultradesbloqueo: Semana del Dragón

La Semana del Dragón se celebrará del viernes 31 de julio de 2020 a las 15:00 al viernes de 7 de agosto de 2020 a las 15:00.

Exeggutor de Alola, Horsea, Dratini, Trapinch, Swablu y Bagon serás más frecuente. Incluso te puedes encontrar con Gible en variocolor.

Los siguientes Pokémon aparecerán al eclosionar Huevos de 7 km: Horsea, Dratini, Trapinch, Swablu y Bagon. Gible y Deino también eclosionarán en Huevos de 7 km.

Rayquaza aparecerá en las incursiones de cinco estrellas.

Si logras completar las diversas misiones temporales, podrás encontrarte hasta con dos Deino.

Semana dos de ultradesbloqueo: Semana del Enigma

La semana del Enigma se celebrará del viernes 7 de agosto de 2020 a las 15:00 al viernes de 14 de agosto de 2020 a las 15:00.

Staryu, Jigglypuff, Clefairy, Lunatone, Solrock, Baltoy, Bronzor y Elgyem aparecerán de manera continua. Staryu aparecerá en variocolor.

Los siguientes Pokémon aparecerán al eclosionar Huevos de 7 km: Cleffa, Igglybuff, Lunatone, Solrock y Elgyem.

Pero no todo queda allí. También podrás capturar a Bronzong, Claydol, Elgyem y los Unown con forma de U, L, T, R y A. Todos ellos en las incursiones.

Deoxys estará disponible en las incursiones de cinco estrellas.

Semana tres de ultradesbloqueo: Semana de Teselia

La semana de Teselia se celebrará del viernes 14 de agosto de 2020 a las 15:00 al viernes 21 de agosto de 2020 a las 15:00. En esta etapa aparecerán criaturas nuevas:

Los siguientes Pokémon aparecerán con más frecuencia en estado salvaje y al eclosionar Huevos de 7 km: Sewaddle, Cottonee y otros Pokémon descubiertos en la región de Teselia. Si tienes suerte puedes toparse con un Emolga.

Bouffalant aparecerá en estado salvaje y al eclosionar Huevos de 7 km en Nueva York, EE. UU., y sus alrededores.

Roggenrola y otros Pokémon descubiertos en la región de Teselia aparecerán en las incursiones. Si tienes suerte puedes toparte con uno variocolor.

Genesect estará en las incursiones de cinco estrellas.

