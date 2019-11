¿Ya estás superando todo el evento? Te mantendrá entretenido. Pokémon Go ha anunciado su nuevo evento tras el de Halloween. Se trata de “Acechando en las sombras”, una serie de misiones en donde no solo podrás vencer a diversos nuevos miembros del Team Rocket GO, sino también a Giovanni.

Aunque muy poco se sabe de esta tarea de investigación de Pokémon GO que tiene el también conocido como “Looming in the Shadows”, se conoce que, superada la misión 3, deberás enfrentarte con Arlo, Cliff y Sierra.

Estos personajes son los más poderosos del evento y debes derrotarlos para así obtener diversas claves que te llevarán a Giovanni. ¿Qué Pokémon debes usar para poder derrotarlos con mayor facilidad?

Arlo, Cliff y Sierra son los enemigos que debes vender en la misión 4 de “Acechando en las sombras”. (Foto: Nintendo)

Mejores pokémon contra Arlo

Tyranitar

Entei

Mamoswine

Gyarados

Crobat

Magnezone

Scizor

Mejores pokémon contra Cliff

Machamp

Mamoswine

Mewtwo

Infernape

Torterra

Flygon

Snorlax

Mejores pokémon contra Sierra

Machamp

Giratina

Gardevoir

Lapras

Dragonite

Houndoom

TE PUEDE INTERESAR: