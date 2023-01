Aquella luz amarilla que parpadea en el asistente de voz Amazon Echo con Alexa tiene su debida explicación. ¿La razón? Muy simple, te aparecerá cuando tengas notificaciones pendientes y, no te preocupes, no significan ningún error. Solo es un recordatorio para que leas los mensajes que todavía no has revisado de tu dispositivo. De hecho, Alexa utiliza otros colores para indicar si hay alguna falla en el aparato.

¿Qué hacer si tengo la luz amarilla en mi Alexa?

Solo tienes que preguntarle a tu Alexa de esta manera: “Alexa, ¿qué notificaciones tengo?” Tras esto, el asistente de Amazon te dará una respuesta de forma enseguida con el mensaje -o notificación- que se encuentra pendiente. Si nunca revisaste esta opción, probablemente, te saldrán muchas notificaciones. No te preocupes. Una vez que termine de reproducir todas, ya no tendrás que volverlas a escuchar.

Recuerda que los mensajes más comunes están relacionadas con la propia Amazon. Pueden ser actualizaciones pendientes, ofertas o algún pedido que tengas en especial. Después de esto, la luz amarilla desaparecerá y volverá a su estado normal.

¿Cómo desactivar las notificaciones de mi Alexa Amazon Echo?

Existen dos pasos para desactivar las notificaciones de Alexa. Descarga la app de Alexa en tu móvil y, pulsa la opción de configuración.

1) Ingresa a configuración

2) Notificaciones

3) Dentro de Notificaciones, ingresa a Compras de Amazon y Sugerencias

4) En Compras de Amazon y Sugerencias, procede a eliminar las notificaciones

5) Vuelve al menú principal de la app y dirígete a Dispositivos

6) Selecciona el dispositivo donde deseas eliminar la luz amarilla

7) Tras seleccionar tu dispositivo, dar clic en configuración

8) En configuración, baja hasta General y pulsa sobre la opción Sonidos

9) En Sonidos, pulsa en Notificación

10) Selecciona la opción Ninguno y LISTO .

Síguenos en nuestras redes sociales: