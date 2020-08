Con el objetivo de destronar TikTok y unirse a la onda de los videos de corta duración, Facebook lanzó por medio de Instagram su nueva aplicación llamada Reels. Esta cuenta con la posibilidad de grabar videos y realizar divertidos cortos con la cámara de tu celular, además de compartirlos con todos tus amigos.

Con Reels, la misma que funciona dentro de la aplicación de Instagram , cualquier persona puede crear un contenido de hasta 15 segundos con música y efectos.

Sin embargo, a diferencia de las historias, que solo pueden ver los seguidores de quien las publica y desaparecen a las 24 horas, los vídeos que se publican son permanentes y cualquier persona los puede ver siempre y cuando uses los hashtag correctos.

Cuando estés elaborando tu clip de 15 segundos, podrás colocar efectos, filtros, música de tus artistas favoritos, y hasta mejorar el temporizador. No olvides también que puedes usar tanto la cámara frontal como posterior de tu dispositivo.

¿Es el mejor momento para Facebook ? Tal como van las cosas con TikTok en los Estados Unidos, puede que Reels de Instagram capte gran atención de los usuarios que abandonen la actual plataforma de virales.

CÓMO CREAR UN VIDEO EN REELS DE INSTAGRAM

Es bastante fácil. No es necesario tener que descargar otro programa para probar Reels de Instagram , todo lo que tienes que hacer es actualizarlo y listo. Realiza estos pasos:

Lo primero que harás es presionar tu rostro con el símbolo de ‘+' como su vas a publicar una Historia.

Cuando se abra la cámara, notarás a un lado que dice Reels.

De esta manera puedes crear un video en Reel de Instagram, la nueva TikTok de Facebook. (Foto: Instagram)

Dirígete hacia esa nueva pestaña llamada Reels y dale autorización de que deseas usarla.

Cuando lo hagas, a un lado de la pantalla te aparecerán diversidad de efectos que puedes compartir dentro de tu video, como colocar música, añadir un filtro, modificar la velocidad, etc.

Cuando termines tu clip, simplemente dale en Publicar y listo.

Cabe precisar que de momento no es posible agregar nueva música o efectos como sí lo tiene TikTok, asimismo no hay una sección específica dentro de Instagram para visualizar los videos de las demás personas, aunque no se desacarta que esto llegue muy pronto.

