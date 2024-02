Samsung ha lanzado su nuevo smartphone en el Perú, el Samsung Galaxy S24 Ultra, que se le incorpora la inteligencia artificial a través de diversidad de aspectos como en la traducción de llamadas, crear stickers de tus fotos, retocar y mover a las personas de una imagen, entre otros. Si bien es un celular de gama alta, ¿será buena idea invertir en él?

Hemos probado durante algunas semanas el Samsung Galaxy S24 Ultra y ya tenemos la review final. Aquí lo bueno y lo malo del dispositivo móvil hecho de titanio.

DISEÑO

El Samsung Galaxy S24 Ultra no cambia con respecto a la generación anterior, eso quiere decir que repite prácticamente el aspecto del 2023; sin embargo, podemos ver algunos detalles notables como que lo dota de una pantalla protegida por Corning Gorilla Glass Armor, el cual le brinda mayor protección ante posibles caídas, ello sin olvidar que algunas partes están fabricadas en titanio y vidrio.

En el chasis del dispositivo encontramos un sistema de cámaras colocadas de manera tradicional, sin ser incorporadas en un islote: tenemos así tres lentes grandes y dos pequeños. Además estos no sobresalen demasiado del cuerpo del terminal, permitiendo que no se tambalee mucho en caso lo coloques sin case sobre la mesa.

REVIEW | El Samsung Galaxy S24 Ultra dota a su pantalla de una protección Corning Gorilla Glass Armor. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A los alrededores del Samsung Galaxy S24 Ultra ubicamos el puerto USB Tipo-C, doble altavoz para que puedas escuchar mejor tus llamadas y tu música, además de los botones de volúmen, el de encendido y apagado, y el S-Pen, mismo que te ayudará a interactuar mejor con la inteligencia artificial.

La display ya no es curva ni semi curva, la compañía surcoreana ha decidido templar su pantalla a fin de que esté más segura. Esta ocupa en total el 88.5% de la frontal, donde se incluye un pequeño orificio en la parte superior de la misma en la que podemos ver la cámara para tus selfies.

REVIEW | El smartphone tiene unas medidas de 162,3 x 79 x 8,6mm y pesa 233 gramos aproximadamente. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El smartphone tiene unas medidas de 162,3 x 79 x 8,6mm y pesa 233 gramos aproximadamente. Algo que me ha gustado es que se puede sostener con una sola mano y dominarlo sin problemas, aunque siempre es bueno comprarle un protector de silicona para evitar roturas del dispositivo.

PANTALLA

La pantalla del Samsung Galaxy S24 Ultra, como había mencionado, está mejor protegida y puede aguantar golpes y caídas extremas. Si bien trae una pequeña mica, lo mejor será también conseguirle una de vidrio templado para evitar cualquier tipo de inconvenientes.

La display es de Dynamic AMOLED 2X y mide 6.8 pulgadas, a fin de que la experiencia del panel grande se haga presente. De esa manera podrás visualizar mejor todo tu contenido sin ningún tipo de lentitud ya que se le complementa con la tasa de refresco de 120 Hz.

REVIEW La display es de Dynamic AMOLED 2X y mide 6.8 pulgadas y lleva 120 Hz de tasa de refresco. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Otro aspecto que hay que decir de la pantalla es que lleva los colores adecuados, con contrastes bien puestos, sin llegar a la saturación extrema, y con detalles en las tonalidades blancas y negras. Cuando aprecias un video puedes alcanzar la calidad máxima de 2160 píxeles.

De esa forma podrás disfrutar de un buen nivel de aspectos de la imagen, sin presenciar deformaciones. Además está alimentada por el HDR10+ y un brillo máximo de 2600 nits, que pueden ser impulsados desde el apartado de Ajustes.

REVIEW | Cuando aprecias un video puedes alcanzar la calidad máxima de 2160 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Hay que resaltar que no te quedarás sin no poder visualizar tus notificaciones cuando te encuentres bajo el sol; por el contrario, el Samsung Galaxy S24 Ultra sí tiene una iluminación bastante fuerte que puede encender casi una habitación completa.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Una de las ventajas del Samsung Galaxy S24 Ultra es que llega, a todo el mundo, con su único procesador: el Snapdragon 8 Gen 3 de 4 nm. Con ello tendrás garantizado una velocidad de los gráficos y de la performance del equipo sin que decaiga por ningún motivo, ya sea en los videojuegos como en tu actividad diaria.

Ahora que el celular se ha convertido en una computadora de mano, el smartphone de Samsung también brinda el famoso S-Pen, mismo que puedes usarlo para poder emplear la inteligencia artificial, por ejemplo, encerrando en un círculo aquellos objetos de una foto que deseas obtener más información. De esa forma, la IA te brindará datos exactos de lo que buscas.

REVIEW | El Samsung Galaxy S24 Ultra es que llega, a todo el mundo, con su único procesador: el Snapdragon 8 Gen 3 de 4 nm y Android 14. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, el Samsung Galaxy S24 Ultra llega con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, aunque lo bueno es que en Perú y algunos lugares de Latinoamérica te duplican la memoria interna para que así goces de 512 GB y hasta 1 TB. De igual forma, puedes elevar la RAM del equipo a 8 GB más, permitiendo que se desenvuelva rápido en caos hagas trabajos extremos.

De igual manera la compañía surcoreana ha indicado que este teléfono podrá recibir diversidad de parches de seguridad por hasta 7 años, empezando por Android 14 y su capa de personalización One UI 6.1.

REVIEW | El desempeño el Genshin Impact es bastante productivo y cuenta con mejoras en el aspecto gráfico. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre el tema de los videojuegos, hemos probado Genshin Impact y la verdad es que nos ha gustado el desempeño sin errores de la prueba gaming. El dispositivo le brinda un total de 60 fotogramas por segundo, en calidad alta, y los poderes junto con los gráficos se ven de buena calidad, sin que decaiga por un minuto, no hay esa fastidiosa lentitud.

REVIEW | En Fortnite me ha dejado más que satisfecho pues, al poder girar al personaje en los distintos escenarios, se puede atacar mucho más rápido al contrincante. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de Fortnite, también sucedió lo mismo. Me ha dejado más que satisfecho pues, al poder girar al personaje en los distintos escenarios, se puede atacar mucho más rápido al contrincante. Los árboles, la tierra, el agua, se muestran sin dificultades y con detalles envidiables. Sin embargo, el Samsung Galaxy S24 Ultra termina por contar con un exceso de temperatura en la zona trasera, justo al lado de las cámaras, por lo que es bueno dejarlo reposar por algunos minutos antes de empezar otro juego.

CÁMARAS

El Samsung Galaxy S24 Ultra cuenta con cinco cámaras: la principal de 200 megapíxeles, el telefoto de 50 megapíxeles con zoom de 5X, otro telefoto de 10 megapíxeles con 3X de zoom, un ultra gran angular dotado de 12 megapíxeles y un sensor frontal de 12 megapíxeles.

Ahora Samsung te permite cambiar rápidamente en qué tipo de resolución quieres la foto, es decir, en automático, con 12 megapíxeles; en 50 megapíxeles o en 200 megapíxeles. Incluso puedes manejar el zoom de cada uno de ellos para así no perder ningún tipo de detalles en la imagen.

REVIEW | Así toma las fotos el nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Hay una estabilización bien lograda y los colores suelen ser similares a la realidad. Si bien puedes retocarlos usando los diversos filtros, creo que Samsung ya ha logrado equilibrar las tonalidades de tus capturas para que no parezcan falsas o retocadas. A eso también se le integra un disparador mucho más rápido y un procesamiento veloz.

Durante el día las fotos salen con buena iluminación gracias a que el sensor principal tiene una apertura de 1.7, incluso puedes acercar más la imagen con los telefotos y no notarás ningún tipo de deformación de la misma. Sin embargo, ya cuando sales del rango de los 5X, allí sí empiezan algunos problemas como la aparición de ruido en exceso.

REVIEW | Así toma las fotos el nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Aunque no se suelen emplear los 100X de acercamiento, por lo menos te da una idea de qué elementos hay en una imagen sin tener que usar unos largavistas. En el caso del sol en extremo como en sombra, la luz no es impedimento para el Galaxy S24 Ultra, pues no hay ningún tipo de quemado en la foto.

En la noche ocurre lo mismo. Con el encendido del HDR, las imágenes salen con buen aspecto y no terminan siendo transformadas por la inteligencia artificial. Puedes usar el zoom sin problema y hasta tomarle fotos a la Luna para que observes todo lo que existe en el satélite.

REVIEW | Así toma las fotos el nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En cuestión a la cámara frontal, tampoco existen rarezas o estiramientos extremos. La naturalidad con la que el Samsung Galaxy S24 Ultra retrata está en buenas condiciones. Mientras que en la noche puedes hacer uso del modo nocturno para que resalte más tus imágenes aprovechando lo poco de luz que puede ingresar a una habitación.

BATERÍA

El Samsung galaxy S24 Ultra viene con 5000 mAh de batería. El dispositivo de por sí tiende a durar un día y medio cuando empleas las funciones básicas en el terminal, como responder correos, WhatsApp o realizar videos cortos con Instagram y TikTok. Mientras que si eres de maratonear con series o jugar en extremo, el smartphone puede aguantar entre 6 a 8 horas diarias.

REVIEW | El Samsung galaxy S24 Ultra viene con 5000 mAh de batería. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Su carga es de 45 W. Pese a que no trae el enchufe dentro de la caja, el brindarle esa fuente de poder, hace que tu dispositivo llegue al 65% en tan solo 30 minutos, mientras que en 45 minutos ya tendrás el móvil completamente al 100%.

CONCLUSIONES

El Samsung Galaxy S24 Ultra da la sorpresa al ser uno de los dispositivos más adelantados en lo que va del año.

El hecho de que esté compuesto por una pantalla más resistente y templada, lo dota de mejor agarre y evita a que se rompa con una sola caída.

Otro aspecto que hay que destacar es que al dotarla de 7 años de actualización es un golazo frente a otros dispositivos que se quedan solo en dos versiones de Android.

En el nivel de los videojuegos, me ha gustado el desempeño, pero sigue ofreciendo calentamiento extremo que puede mejorarse con una actualización.

Las cámaras están en su punto y lo bueno es que la aplicación ahora te permite acceder a todos los modos de disparo de forma rápida y sencilla.

El precio del Samsung Galaxy S24 Ultra se vende en Perú a 5699 soles (512 GB) y 6199 soles (1 TB)

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

