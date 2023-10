Uno de los celulares que está llamando la atención de varios usuarios es el Samsung Galaxy Z Flip 5 , el famoso ‘sapito’ que ahora viene con una estructura muy distinta al del año pasado, pero ¿será el mejor plegable hasta el momento?

Tuvimos la oportunidad de probar el Samsung Galaxy Z Flip 5 durante algunas semanas y esta es nuestra evaluación final. Conoce lo bueno y lo malo en esta review .

DISEÑO

El Samsung Galaxy Z Flip 5 por fin soluciona uno de sus detalles más controversiales: el pliegue. Y es que el diseño del dispositivo ahora se cierra por completo, sin dejar ningún espacio para evitar que las tarjetas, el polvo o cualquier objeto delgado pueda dañar la pantalla.

SAMSUNG | El Samsung Galaxy Z Flip 5 por fin soluciona uno de sus detalles más controversiales: el pliegue. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Aunque sus bordes o frames no son imantados, algo que podría mejorar la firmeza en evitar que se abra el terminal cuando lo coloques en el bolsillo, puede que el próximo año ya le añada esa función y así se convierta en el más guerrero.

El Samsung Galaxy Z Flip 5, plegado, mide 71,9 x 85,1 x 15,1 mm, mientras que abierto llega a 71,9 x 165,1 x 6,9 mm. Su peso es mínimo, 187 gramos, aunque a veces suele verse gordito en el pantalón, como si fueran dos celulares y puede que sea molestoso.

SAMSUNG | El Samsung Galaxy Z Flip 5, plegado, mide 71,9 x 85,1 x 15,1 mm, mientras que abierto llega a 71,9 x 165,1 x 6,9 mm. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El tipo de formato me ha gustado. Su bisagra dura más y no creo, de momento, hayan problemas con el tema de que la pantalla se salga. Eso sí, debes tener un poco de cuidado y no pulsar la display con las uñas.

Viene con el clásico USB Tipo-C, los botones de volumen, el lector de huella que también sirve para llamar a Bixby o apagar el teléfono, además de doble altavoz para que puedas disfrutar de tus películas favoritas. En torno su estructura, es bastante alargada, pero lo que más disfrutarás es de su pequeña pantalla en la cual se pueden hacer muchas más cosas que las que antes de realizaban.

Aunque aún no he probado el terminar de las mismas características de la competencia igual al Samsung Galaxy Z Flip 5, es imposible llegar a un veredicto sobre si es o no el mejor teléfono plegable, aunque para mi se ha arriesgado en un buen diseño.

PANTALLA

Como había indicado, la pantalla externa crece. Ahora es Super AMOLED de 3,4 pulgadas con una resolución de 748 x 720 píxeles, alcanzando los 306 píxeles por pulgada. Pero además maneja una tasa de refresco de 60 Hz. En ella puedes añadir diversidad de widgets, pero también puedes abrir las aplicaciones que tienes instaladas en tu teléfono.

SAMSUNG | Ahora la pantalla externa es Super AMOLED de 3,4 pulgadas con una resolución de 748 x 720 píxeles, alcanzando los 306 píxeles por pulgada. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ella podrás visualizar la hora, tu calendario, ver tus fotos, reproducir Spotify, incluso chequear videos de YouTube, aunque también jugar, pero de una forma un poquito incómoda. Lo bueno es que todo se amolda a esa pequeña display.

Por otro lado, ya dentro, visualizamos que el Samsung Galaxy Z Flip 5 trae una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, que le permite doblarse y desdoblarse hasta unas 500 mil veces, por 5 años. Esta lleva unos colores bastante vividos jugando con el contraste y el HDR 10+. Además cuenta con una resolución FullHD+ de 2.640 x 1.080 píxeles y una tasa de refresco de 1 a 120 Hz. Lo que sí te llamará la atención es su largo, pues tiene una relación de aspecto de 22:9.

SAMSUNG | La pantalla interna del Samsung Galaxy Z Flip 5 trae una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La forma en cómo se presentan los colores están bien calibrados, no hay demasiada exageración ni tampoco fríos marcados. Eso sí, la línea media del pliegue se sigue notando a diferencia de su hermano mayor, el Galaxy Z Fold 5.

Cabe precisar que el Samsung Galaxy Z Flip 5 es un capturador de huellas, tanto en la parte interna como la externa, por lo que hay que tener demasiado cuidado al momento de que vayamos a limpiarlo con un pañito microfribra para no dañar el equipo desde el primer día de uso.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Samsung Galaxy Z Flip 5 cuenta con uno de los últimos procesadores de Qualcoom, el Snapdragon 8 Gen 2, mismo que te permitirá utilizar el dispositivo con mucha fluidez, incluso no sentirás ningún ápice de que se cuelgue. Por el contrario, el control táctil del dispositivo lo dota de manera bastante eficiente, sobre todo cuando le agregas 120 Hz a su pantalla.

SAMSUNG | El Samsung Galaxy Z Flip 5 cuenta con uno de los últimos procesadores de Qualcoom, el Snapdragon 8 Gen 2, además de Android 13. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo el dispositivo plegable lleva 8 GB de RAM y se le puede extender la memoria a 8 GB más, obteniendo así 16 GB para que tampoco exista retrasos en los gráficos o demasiado lag. Le acompaña una memoria interna de 256 GB para que puedas almacenar lo que desees, pero si eres de grabar, te aconsejamos que subas todo a la nube.

Viene con Android 13 y mientras lo hemos usado, se recibieron diversos parches de seguridad y optimización de One UI 5.1.1. El equipo además podrá actualizarse hasta 3 veces en cuestión al sistema operativo.

SAMSUNG | Lleva 8 GB de RAM y se le puede extender la memoria a 8 GB más, obteniendo así 16 GB para que tampoco exista retrasos en los gráficos o demasiado lag. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre los videojuegos, el Samsung Galaxy Z Flip 5 fluye con total naturalidad. En el caso de Genshin Impact no hubo parones de por medio y sus gráficos lograron alcanzar el nivel máximo a 60 fotogramas. Esto permitía que los personajes gocen de fluidez y no haya ningún desnivel al momento de atacar o girar con el juego a 360 grados.

Mientras que en Fortnite tampoco se registraron pestañeos. El equipo está bien calibrado para resistir la calidad épica a 30 fotogramas o alta a 60 fotogramas. De modo que puedas moverte con total precisión cuando alguien se enfrente a ti y no pierdas a la primera.

SAMSUNG | En videojuegos, en el caso de Genshin Impact no hubo parones de por medio y sus gráficos lograron alcanzar el nivel máximo a 60 fotogramas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre si calienta o no, la verdad es que se siente ligera tibieza. No hay un calentamiento extremo, pero sí terminarás manchando toda la pantalla externa de huellas dactilares ya que el dispositivo, cuando lo coloques en horizontal, deberás colocar los dedos en la display de afuera.

CÁMARAS

El Samsung Galaxy Z Flip 5 cuenta con doble cámara en la zona externa, una de 12 megapíxeles en la principal, mientras que el gran angular también es de 12 megapíxeles. No existe un telefoto que nos permita hacer zoom a las cosas, optando por uno digital que puede funcionar bien como alterar la imagen.

Las fotos, a la luz del día, salen con una serie de colores intensos, permitendo teñidos de celestes bastante claros hasta verdes con mucha precisión y detalle. Pese a la baja de sus megapíxeles, por lo menos la cámara del terminal flexible gana en atracción de luz y estabilidad.

SAMSUNG | Así toma las fotos el Samsung Galaxy Z Flip 5. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

SAMSUNG | Así toma las fotos el Samsung Galaxy Z Flip 5. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

SAMSUNG | Así toma las fotos el Samsung Galaxy Z Flip 5. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El ingreso iluminación es correcto e incluso tenemos una apertura de 1.8 en la principal y 2.2 en la secundaria. Esto ejerce que, cuando haya luz natural, todo se vea tal y como se refleja en nuestros ojos.

En las noches sí observamos que hay ciertos elementos que suelen ser pastelizados, e incluso cuando hay algo de sombra u oscuridad, teniendo que recurrir al flash ya que, de por sí, la inteligencia artificial terminará lavando la foto o apareciendo ese fastidioso ruido.

SAMSUNG | Así toma las fotos el Samsung Galaxy Z Flip 5. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

SAMSUNG | Así toma las fotos el Samsung Galaxy Z Flip 5. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo mejor de todo es que puedes usar las mismas cámaras para tomarte un selfie usando la pantalla externa, ya sea a través de toques o gestos. Eso es bastante meritorio, pero no hay que olvidar que existe una cámara interna en el terminal.

SAMSUNG | Así toma las fotos el Samsung Galaxy Z Flip 5. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

SAMSUNG | Así toma las fotos el Samsung Galaxy Z Flip 5. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Esta es de 10 megapíxeles y juega un papel bastante sorpresivo al poder difuminar el fondo que desees, tomarte los selfies que tanto imaginas, pero todo en buenas condiciones de luz o de lo contrario sucederá lo mismo que las principales, es decir, un toque de lavado en los rostros y hasta estiramiento de los mismos.

Sin duda alguna, le hace falta un telefoto al equipo y creo que ya Samsung debe añadir este tipo de cámara a partir del próximo año para que así logre un nuevo nivel en la batalla de smartphones plegables.

BATERÍA

El Samsung Galaxy Z Flip 5 cuenta con 3700 mAh de batería. El dispositivo puede cargar a 25 W, aunque solo en la caja se le incluya el cable. El terminal sí es un drenador de energía.

Durante la prueba que hemos tenido, el dispositivo se gastó al 100% en alrededor de las 12 a 13 horas con funciones básicas como ver el correo, pero en el caso de las fotos o querer grabar, el terminal llegó entre las 6 a 7 horas de funcionamiento.

SAMSUNG | El Samsung Galaxy Z Flip 5 cuenta con 3700 mAh de batería. El dispositivo puede cargar a 25 W. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre su carga, pues solo contamos con 50% en tan solo 23 minutos, mientras que el 100% del terminal en 50 minutos, ello siempre y cuando se use una fuente de electricidad de 25W.

CONCLUSIONES

El Samsung Galaxy Z Flip 5 es un teléfono resaltante que llama la atención por ser muy diferente al del año pasado, pues ya no tiene esa bisagra la cual permitía que todo se metiera y dañe la pantalla.

Otro aspecto es que su pantalla externa ahora es más grande y te permite realizar varias cosas desde ver la hora hasta visualizar videos de YouTube.

Las cámaras son decentes y tienen buen nivel fotográfico, pero hace falta un telefoto que nos permita hacer zoom y así lograr tomas más potentes.

Eso sí, tienes que tener cuidado al sostenerlo ya que, al abrir el dispositivo, te puedes pellizcar el dedo. Me ha ocurrido como cuatro veces.

El Samsung Galaxy Z Flip 5 se vende en Perú a 4799 soles

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

