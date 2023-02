San Valentín está cerca de llegar y no es de extrañar que estés preparándote de manera anticipada para pasar un buen momento con tu pareja. Es por ello que, si uno de tus planes es salir a una cena romántica el 14 de febrero, debes tomar en consideración algunos aspectos importantes.

Algunas de las medidas es elegir un lugar que no esté muy concurrido o que cuente con reserva para ese día, además, tendrás que seleccionar una ruta que no sea demasiado larga y así no pierdas mucho tiempo en el tráfico, pero ¿cómo lograrlo?.

Si bien existen muchas maneras de conseguirlo, en MAG te recomendamos cómo puedes elegir un buen restaurante y que esté disponible en el Día de San Valentín con la ayuda de la aplicación Google Maps. Presta atención a todos los detalles.

Así puedes buscar restaurantes por San Valentín desde Google Maps

Te enseñamos cómo prepararte para este 14 de febrero con la ayuda de Google Maps, de esta manera, no tendrás que buscar en el último momento dónde irás a comer con tu pareja.

El primer paso es abrir la app de Google Maps, desde tu smartphone u ordenador.

Luego, en la interfaz principal de la aplicación, te aparecerán algunos botones ubicados en la parte superior.

Una vez hecho esto, pulsa en la opción que diga Restaurantes.

De inmediato, te aparecerá una lista de opciones con restaurantes cercanos a la zona donde vives.

Antes de cambiar el lugar, puedes tocar en el botón Valoración para elegir las más votadas.

Asimismo, tienes la opción de escoger los horarios y días de atención.

En este caso, deberás seleccionar el 14 de febrero y la hora que consideres conveniente.

Tras esto, pulsa en Aplicar y espera unos segundos.

En seguida, verás el mapa con todos los filtros aplicados.

Finalmente, mueve el mapa hacia la zona que prefieras y listo.

Cómo definir la hora de llegada y salida con Google Maps

Lo primero que debes hacer es abrir la app de Google Maps desde tu smartphone.

desde tu smartphone. En el buscador, ubicado en la parte superior de la aplicación , coloca una dirección.

, coloca una dirección. Tras esto, selecciona la ruta deseada.

Luego, presiona en los tres puntos verticales, localizados en la zona superior derecha.

Verás varias opciones, por lo que tendrás que darle a Definir hora de salida o llegada .

. Una vez hecho esto, coloca la hora a la que quieras llegar a tu destino.

Finalmente, Google Maps te indicará en qué momento debes salir para llegar puntual.

