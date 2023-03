Sony ha decidido lanzar un nuevo par de audífonos pensado en aquellos que hacen deporte, se tratan de los Sony Float Run , un gadget que viene con sonido reforzado, cancelador de ruido, además de una autonomía que se extiende a más de 10 horas.

Los dispositivos tienen un diseño ligero con banda flexible para el cuello que no se desliza al estar en movimiento, además no ejerce presión en el oído, de modo tal que los atletas ya no tienen que preocuparse por el sudor o el roce.

Por otro lado, los Sony Float Run pesan alrededor de 33 gramos, de modo que los corredores pueden tener libertad de movimiento, pero no solo ello, también puedes conectarlos con los móviles, tablets, PC y smart TV.

Los auriculares pueden tener hasta 10 horas de reproducción y en caos de que se descarguen, cuentan con una carga rápida de 10 minutos que brinda una hora de reproducción. Los audífonos Float Run de Sony estarán disponibles en Sony Store a partir de 27 de marzo.

Ficha técnica Sony Float Run: características y precio

PESO: 33 gramos

33 gramos TIPO DE AURICULARES: Abierto, dinámico. Sin presión in-ear.

Abierto, dinámico. Sin presión in-ear. AUTONOMÍA: 10 horas de uso continuo o 200 horas en reposo.

10 horas de uso continuo o 200 horas en reposo. CONECTIVIDAD: USB-C para la carga y Bluetooth 5.0 con un alcance de 10 metros.

USB-C para la carga y Bluetooth 5.0 con un alcance de 10 metros. COMPATIBILIDAD: Bluetooth. móviles, tablets, PC y Smart TV.

Bluetooth. móviles, tablets, PC y Smart TV. CERTIFICACIÓN: IPX4

IPX4 CONTENIDO DE LA CAJA: Los auriculares, un cable de carga USB-C y una bolsa para guardarlos.

Síguenos en nuestras redes sociales: