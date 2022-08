Muchos de nosotros siempre buscamos audífonos que se acomoden a nuestros oídos. En el mercado peruano existen diversidad de auriculares y uno de ellos son los nuevos Sony LinkBuds S , los dispositivos que no solo escanean tu oreja, sino también cuenta con canceladores de ruído.

¿Serán buenos? ¿Los comprarías? Tuvimos la oportunidad de probar los Sony LinkBuds S durante algunas semanas y ya te damos todo lo necesario para que tomes una decisión. ¿Buenos o malos? Esta es la review.

DISEÑO

Los Sony LinkBuds S de Sony se ajustan bien al oído de cualquier persona, eso quiere decir que para nada son incómodos. Estos son completamente de plástico reciclado en un color negro, por lo que tienen ese componente ecológico por donde se le mire.

Cada audífono tiene una especie de bolita en la parte principal baja del dispositivo justamente para mejorar los bajos de tus canciones. Asimismo, en su zona principal contamos con una parte bastante llana, en ella se ubican los sensores para cuando desees cambiar de canción, retroceder, poner pausa y hasta llamar al asistente de voz.

Cada audífono tiene una especie de bolita en la parte principal baja del dispositivo justamente para mejorar los bajos de tus canciones. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Fastidian? Cada uno de los audífonos pesa 4.8 gramos, aunque en lo que sí debo decir es que son bastante sensibles. Por cualquier toque, por ejemplo cuando estés haciendo deporte y utilices una capucha para protegerte de la lluvia, los dispositivos reaccionarán parando la música y eso puede que no te guste.

El estuche de los LinkBuds S protege al máximo los auriculares evitando que ingrese tierra o algo por el estilo. De igual forma al abrir la cajita se emite una luz que te indica si tus audífonos están pareados, con batería en el caso del verde o con baja batería si emite luz roja.

Cada uno de los audífonos pesa 4.8 gramos, aunque en lo que sí debo decir es que son bastante sensibles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Su sistema de carga es USB Tipo-C. Aunque no viene con enchufe puedes usar el de cualquier cargador de tu celular. Asimismo en la zona trasera notamos un pequeño botón que nos permite desincronizar los audífonos de cualquier dispositivo.

CONFIGURACIÓN Y PERFORMANCE

¿Qué se necesita? Para sincronizar los audífonos es necesario descargar la aplicación Headphones de Sony, la cual se encuentra tanto en terminales Android como los iPhone, por lo que no tendrás problemas de compatibilidad ni nada por el estilo.

En ella puedes optimizar los bajos, controlar el volumen de cada uno de ellos, modificar las pulsaciones y las actividades que deseas que realicen. Incluso, en la app Headphones puedes analizar tu oreja para que se acomode el sonido al que prefieras. Además, tiene para definir si deseas escuchar el ruido ambiental de acuerdo a tu entorno a fin de evitar distracciones.

Para sincronizar los audífonos es necesario descargar la aplicación Headphones de Sony. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En cuestión al sonido debo decir que los bajos son bastante fuertes dentro de los auriculares. Se registran bien y hacen sentir cada sonido particular en la música. La textura del audio es particular y refleja unos agudos no tan chirriantes.

La latencia que existe entre lo que miras en el celular y lo que escuchas no es desincronizado, Sony hace un esfuerzo para que esto se reproduzca parejo sin sobresaltos. Sin embargo, en caso estés corriendo o en la patineta, puede que se produzca un malestar y cortes en el sonido.

La latencia que existe entre lo que miras en el celular y lo que escuchas no es desincronizado, Sony hace un esfuerzo para que esto se reproduzca parejo sin sobresaltos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si bien la aplicación tiene la opción para priorizar la calidad o el bluetooth, en ciertas ocasiones suelen haber varias interrupciones por el flujo del aire, teniendo que sacar el smartphone del bolsillo para tener mejor sincronización.

Por otro lado, en relación con su cancelador de ruido, este es bastante notable, pero a veces puedes seguir escuchando parte de tu entorno en caso quieras aislarte. No es completo en un 100%, pero por lo menos cumple con su cometido. Se escucha mejor si estás en casa realizando los que haceres o simplemente en una zona de trabajo donde no haya sonido del tráfico.

BATERÍA

¿Duran bastante? Los LinkBuds S de Sony te proporcionan alrededor de 6 a 9 horas de batería con la cancelación de ruído activa. Mientras que si la tienes apagada, puede llegar a durar 10 a 12 horas de uso continuo.

Los LinkBuds S de Sony te proporcionan alrededor de 6 a 9 horas de batería con la cancelación de ruído activa. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El estuche es un gran refuerzo pues te brinda dos cargas, por lo que podrías extender la vida de los auriculares entre 18 horas a 30 horas en sí. De esa forma tienes la posibilidad de irte de viaje largo sin estar pensando en que se gaste la batería.

En cuestión a la carga, pues en tan solo 15 minutos ya tendrás la carga completa de los auriculares, mientras que, en menos de una hora, no solo tendrás los audífonos, sino también el estuche al 100%.

CONCLUSIONES

Los Sony LinkBuds S son unos auriculares que se adaptan bien a la oreja y producen un sonido con bajos bastante notable. El detalle de que estén hechos de material reciclado le dan un valor especial.

La aplicación con la que se sincronizan los Sony LinkBuds S es bastante completa, tan detallosa que, de seguro, hay diversidad de opciones que no hemos podido probar.

En lo negativo, en algunos casos suelen ser imprecisos, sobre todo cuando corres, pues hay cortes de por medio en el sonido.

Los LinkBuds S de Sony se venden en Perú a 849 soles desde la página de Sony.

Síguenos en nuestras redes sociales: