¿Estabas esperando este momento para poder afiliarte al servicio de música? Una de las cosas que no podemos encontrar en Spotify es la música de nuestro ánime favorito. Sin embargo, eso cambiará conforme pasen los meses y ante la demanda de los usuarios por tener en el catálogo de canciones temas de sus programas favoritos.

La compañía de streaming ha comunicado que a partir del 19 de noviembre miles de usuarios en el mundo pueden disfrutar de la música de Sakura CardCaptor en Spotify, tanto del ánime para televisión como sus películas.

Entre las canciones destacan el tema principal de la primer temporada Catch You Catch Me, interpretada por la artista gumi. Además, se incluyo una versión similar a esta canción pero con la interpretación de la voz original del personaje Sakura, Sakura Tangle.

Si bien este es el inicio de mucho más, el servicio de música por streaming Spotify ha tomado más fuerza en el mercado japones, haciendo que más franquicias de anime suban sus canciones a la plataforma. Además, permite que regiones fuera de Japón puedan disfrutas de estas producciones musicales.

Según Otakupress otras series incluidas están Violet Evergarden, Kyoukai No Kanata, Suzumiya Haruhi no Shoushitsu, Suisei no Gargantia, Ga-rei: Zero, Dragon Ball, Rail Wars!, Nobunaga the fool, Oniichan dakedo ai sae areba kankeinai yo ne!

Se espera que en el futuro también puedan subir música de las series como Sailor Moon, Rurouni Kenshin, Saint Seiya, Utena, entre otros.

Para poder acceder al catálogo, simplemente busca la playlist AniPlaylist y así poder tener todas las canciones, opening y ending, de tus ánimes favoritos.

TAMBIÉN PUEDES LEER