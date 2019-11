Crear grupo con gente desconocida: Puedes poner en peligro tu cuenta de WhatsApp si te dedicas a crear grupos con personas que no tienes guardada en la agenda de tu teléfono. Aunque esta medida está más dedicada a las empresas que a los usuarios, para intentar que no hagan publicidad, evita tener muchos de estos grupos o tu cuenta será sancionada.

Intentar cambiar de número y usar WhatsApp en dos móviles: Este es uno de los motivos que menos claros tenemos, ya que WhatsApp no deja usar la misma cuenta en dos dispositivos. Desconocemos si en estos momentos hay un método para poder tener tu cuenta en dos móviles, pero haberlo, es posible que no sea nada bueno para ti. Cambiar constantemente de número tu cuenta de WhatsApp también podría ser uno de los motivos del baneo, por lo que no experimentes demasiado intentando algo que WhatsApp no permite.