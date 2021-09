Telegram es la tercera aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial, se encuentra solo por debajo de la insuperable WhatsApp y Facebook Messenger. Actualmente, la referida app del avión de papel cuenta con más de 500 millones de usuarios de acuerdo con el registro de descargas de la Google Play Store, asimismo, el aplicativo almacena más de 3 mil emojis ubicados en diferentes categorías. Para esta oportunidad te enseñaremos un truco muy sencillo con el que podrás ubicar rápidamente tus íconos favoritos sin tener que buscarlos.

Seguro que muchas veces te has encontrado en situaciones donde primero envías un mensaje y luego el emoji de Telegram, el problema sucede cuando pierdes mucho tiempo buscando el emoticón, pues al momento de ubicarlo ya es demasiado tarde para que lo compartas.

Aunque todas las plataformas de mensajería instantánea tienen un espacio en donde se almacenan los emojis que has utilizado con mayor frecuencia, a veces no está el que quieres enviar o te pierdes por toda la cantidad de íconos que has compartido. Hay una función que Telegram sí tiene pero WhatsApp y Facebook Messenger no, se trata de la opción para ubicar los emoticones de una manera mucho más rápida.

CÓMO UBICAR LOS EMOJIS DE TELEGRAM

Primero, asegúrate de tener la última actualización de Telegram en la Google Play o la App Store.

en la Google Play o la App Store. Ahora, ingresa a cualquier chat.

En la barra donde escribes los mensajes vas a colocar dos puntos (:) y la palabra relacionada al emoji.

Por ejemplo, :amor, :luna, :triste.

Incluso puedes colocar las palabras en inglés como: :happy, :angry, etc.

Búsqueda de emojis en español e inglés (Foto: Mag)

Si tienes problema con las notificaciones de Telegram, ingresa aquí y sigue todas las soluciones que te recomienda el aplicativo tanto para móviles con sistema operativo Android y iOS. En caso no funcionen estas alternativas ingresa a la guía sobre la solución de problemas con las notificaciones de Telegram.