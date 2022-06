TikTok se ha convertido en una de las plataformas de entretenimiento más importantes del mundo, compitiendo directamente con YouTube y los Reels de Instagram. Aunque la referida aplicación no tiene mucho truco, ya que solo debes deslizar hacia arriba o hacia abajo para ver videos, muchos usuarios todavía no saben cómo crear contenido o en el caso de que ya lo tengan, no saben como añadirle su voz a los videos y silenciar el audio original, algo que desde Mag te enseñaremos a continuación.

Antes de comenzar, es importante responder la siguiente pregunta: ¿Qué es la voz en off? también conocida como “voz superpuesta” es una técnica de postproducción en donde se retransmite la voz de un individuo que no está visualmente delante de la cámara, un claro ejemplo son los narradores de documentales. Lo mismo puedes hacer en TikTok con tus videos e incluso añadiéndole una música de fondo, el proceso funciona tanto desde tu dispositivo móvil con sistema operativo Android o iOS de Apple.

EL TRUCO PARA AÑADIR MI VOZ A LOS VIDEOS DE TIKTOK

Primero, verifica que TikTok no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store de Apple. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono del más (+) que se ubica en la parte inferior central.

Se abrirá la cámara para que empieces a grabar videos o también puedes cargar un video almacenado tocando en el recuadro de abajo a la derecha que tiene el mismo nombre.

Escoge el archivo y toca en “Siguiente”.

Te aparecerá el video junto a nueve opciones. El siguiente paso es apretar en “Voz superpuesta”.

Aquí tienes la posibilidad de quitarle el audio al video original y grabar tu propia voz mientras el video se reproduce de manera simultánea.

Solo tienes que pulsar en el botón rojo, si deseas parar suéltalo y si quieres reanudarlo vuelve a pulsarlo.

Finalmente, cuando termines haz clic en “Guardar > “Siguiente” y antes de publicarlo rellena los campos como: la descripción del video, etiqueta de amigos, permitir comentarios, etc.

Cómo cambiar videos de TikTok con tu voz desde un iPhone