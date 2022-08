TikTok se ha convertido en todo un “fenómeno” mundial y ya cuenta con más de 2 mil millones de usuarios activos a la fecha, cifra que se estima continúe en ascenso durante los próximos años; además, es poco común que uno de tus amigos no tenga instalada la referida plataforma de videos en su teléfono inteligente. Si eres creador de contenido y no quieres dejar de entretener a tus seguidores, desde Mag te enseñaremos una simple configuración de programación para que elijas la fecha y hora exacta en que se publicarán tus videos. Toma nota.

Los creadores de contenido no solo realizan un video por día, todo lo contrario, elaboran varios para tener un respaldo en caso ya no tengan más ideas, de igual manera esto les ayuda a no dejar de publicar en su cuenta de TikTok, sin embargo, muchos no saben que podrían ahorrarse una gran cantidad de tiempo con la opción que te permite programar la publicación de tus videos sin la necesidad de instalar aplicaciones o programas de sitios externos.

ASÍ PUEDES PROGRAMAR LA PUBLICACIÓN DE TUS VIDEOS EN TIKTOK

Primero, ingresa a tu cuenta de TikTok desde una computadora o portátil utilizando el navegador web de tu preferencia.

desde una computadora o portátil utilizando el navegador web de tu preferencia. Coloca tu usuario y contraseña.

El siguiente paso es cambiar tu cuenta personal a una cuenta empresa. Este proceso lo haces a través del móvil presionando en “Perfil” > “Ajustes y privacidad” > “Administrar cuenta” > “Cambiar a cuenta de empresa” y sigue las indicaciones.

Vuelve al ordenador y oprime sobre el ícono de tu foto de “Perfil” que se encuentra en el extremo superior derecho > accede a los “Ajustes”.

Ahora, en la parte izquierda haz clic en la pestaña “Privacidad”.

Aquí vas a ver una página para subir clips, pero con el nombre de “Programar video”, enciende el interruptor.

Finalmente, te aparecerá un calendario para que programes la fecha y hora de la publicación de tu contenido.

LA GUÍA PARA DESCARGAR VIDEOS DE TIKTOK DESDE TU IPHONE

Entra al siguiente sitio web: TTDownloader en Google.

en Google. En la barra de búsqueda, introduce la URL del video de Tik Tok que deseas descargar y que no tiene habilitado esta opción en la app nativa.

que deseas descargar y que no tiene habilitado esta opción en la app nativa. Luego, pulsa el botón “Obtener video” para que inicie el proceso de descarga.

Tras esto, en la página te aparecerán dos opciones de descarga: con o sin marca de agua. Asimismo, saldrá otra alternativa en caso quieras obtener solo el audio.

Una vez que elijas, haz clic en el enlace generado y selecciona ”Descargar archivo enlazado”.

Por último, el video se almacenará inmediatamente en la carpeta “Descargas” de iCloud Drive o de tu iPhone, o por defecto aparecerá en el apartado “En mi iPhone”.

