WhatsApp es una de las aplicaciones que muchas personas usan para poder comunicarse con otra que se encuentra algo lejos. Lo bueno es que la app te permite realizar una serie de trucos con la finalidad de que puedas mandar mensajes creativos a tus amigos, pareja o familiares, además de realizar tus propios stickers, poner filtros a tus llamadas, entre otros. Aunque se espera que la app tenga esa herramientas para cambiar de colores toda la plataforma, muy al estilo de Telegram, hoy te mostraremos un sencillo truco para modificar por completo el ícono de la plataforma de Meta.

Lo mejor de todo es que es bastante sencillo, pero deberás tener el apoyo de una aplicación que no es peligrosa ni mucho menos te solicitará permisos para acceder a tus conversaciones de WhatsApp. Lo bueno es que es completamente gratuita, así que sigue estos pasos para que puedas modificar el logo de la aplicación por un corazón negro.

Recuerda que no tienes que descargar ninguna app de terceros como WhatsApp Plus ya que, en los últimos días, está generando dolores de cabeza en ciertos usuarios al no permitirles recuperar la copia de seguridad de sus chats.

Cómo cambiar el ícono de WhatsApp a un corazón negro

Lo primero será obtener la aplicación Nova Launcher

Esta te permite cambiar el estilo del escritorio de tu smartphone.

Si no la encuentras, puedes usar este enlace para hacerte con ella.

para hacerte con ella. Ahora solo abre la app y detalla todo lo que deseas cambiar en la pantalla de tu celular.

En ese instante deberás ir a tu navegador favorito y buscar la imagen del corazón negro.

Trata de que esta se encuentre en PNG y el transparente.

Ahora anda al ícono de WhatsApp, púlsalo 2 segundos y, en ese instante, presiona en “Editar”.

Verás que aparece un recuadro grande, presiona en el ícono de la app, luego anda a Aplicaciones y Fotos.

Elige la imagen del corazón negro y define su tamaño.

Finalmente haz click en “Listo” y con ello ya tendrás el ícono de WhatsApp cambiado a un corazón negro.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

