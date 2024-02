¿Qué es un informe de WhatsApp Messenger? Se trata de un documento o archivo HTML que detalla información importante sobre tu cuenta, sin incluir los mensajes que envías o recibes a través de tus conversaciones personales y grupales, ¿Quieres saber cuándo debes solicitarlo? Es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

Existen dos tipos de informes, el de la cuenta en general y el de los canales, en ambos casos WhatsApp detallará lo siguiente: las configuraciones que has realizado, ya sea la activación de una herramienta de seguridad o privacidad, si has cambiado tu foto de perfil, a cuántos grupos has pertenecido, en qué dispositivo móvil has restaurado tu cuenta, y otros datos.

Antes de comenzar, es necesario aclarar que solo obtendrás la información del último mes. Por el momento solo puedes pedir un informe manualmente, aunque WhatsApp viene trabajando en la inclusión de una función para que llegue de manera automática. Aclarando el punto, aprende a pedirlo y descargarlo.

Así puede solicitar un informe en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Toca en “Ajustes” > “Cuenta”.

El siguiente paso es oprimir el apartado que dice “ Solicitar info. de mi cuenta ”.

”. Aquí pide el informe de tu cuenta o canal.

de tu cuenta o canal. Te aparecerá un aviso en donde te indicarán cuándo estará listo el documento.

Cómo descargar y exportar el informe

Vuelve a la misma sección en la fecha que te dijeron.

Aquí aprieta el botón “ Descargar informe ”.

”. Se descargará un archivo ZIP que incluye un documento HTML.

Este elemento no se puede visualizar en WhatsApp, así que debes abrirlo con otra aplicación, puede ser Google Chrome.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: