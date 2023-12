WhatsApp es una aplicación que muchos gustan usar alrededor del mundo, pero a veces tiene su contraparte. Al ser nuestro número completamente accesible para cualquier persona, a veces suele llegarnos spam, algo que ha sido muy recurrente en los últimos días.

Sin embargo, parece que ciertos malhechores, que no conocemos, también están haciéndonos llamadas insesantes cada cierto tiempo por WhatsApp. Estos números suelen ser del extranjero. Es por esa razón que algunos medios de ciberseguridad de México, España, Estados Unidos, etc., han informado a sus usuarios que no contesten a esas comunicaciones.

¿Qué sucede si lo hago? Aquí te damos a conocer cuáles son las llamadas que no debes contestar nunca. Recuérdalo siempre.

Números de WhatsApp que no debes contestar

Estos números tienen un solo objetivo: estafar a las personas. Y son creados de manera automática para mandar diversidad de mensajes de WhatsApp ofreciéndote un trabajo.

Entre ellos están los números con prefijos 225 de Costa de Marfil, el 233 de Ghana y el 234 de Nigeria.

Pero no es el único, sino también se ha unido el número con código 355 correspondiente a Albania.

Si tiendes a contestar, es posible que el que está detrás de esa llamada sepa tu localización, además de observar ciertos datos personales.

Lo mejor será que no contestes, ni por llamada ni por mensaje de texto.

Solo debes eliminar esa conversación y reportar el número. Deja que WhatsApp pueda acceder a los últimos 5 chats.

De esa manera la app de Meta tomará medidas en el asunto y sancionará a los estafadores.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

