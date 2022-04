Vivo sigue lanzando una serie de terminales de gama media en nuestro país: uno de ellos es el Vivo Y21s , un dispositivo que cuenta con un cuerpo bastante delgado a diferencia de sus competidores, además de un chasis matizado.

¿Será buena idea comprarlo ahora en pleno 2022? Conoce todos los aciertos y desaciertos del Vivo Y21s en esta review .

DISEÑO

Pese a que ya tiene algunos meses de haberse lanzado en el mercado local, el Vivo Y21s viene en un cuerpo completamente hecho de plástico y matizado en la zona trasera con la finalidad de que no se impregne las huellas dactilares.

El celular ofrece unas medidas de 164.3 x 76.1 x 8 mm, siendo uno de los dispositivos más delgados que hay en el país. Además pesa 182 gramos y se puede manipular con una sola mano, evitando que tengamos que extender los dedos por la pantalla para ingresar a la barra de notificaciones.

El celular ofrece unas medidas de 164.3 x 76.1 x 8 mm, siendo uno de los dispositivos más delgados que hay en el país. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En sus bordes tenemos el jack 3.5 para los audífonos, el puerto USB Tipo-C, los botones de volúmen y el de encendido y apagado que juega el papel de lector de huella.

El panel del Vivo Y21s es de 6.51 pulgadas con unos bordes no tan gruesos. Sin embargo, una característica que pierde un poco de ventaja es que, en pleno 2022, aún trae el notch, algo que muchas marcas ya empezaron a abandonar y colocar una perforación en la pantalla.

El panel del Vivo Y21s es de 6.51 pulgadas con unos bordes no tan gruesos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Al tener plástico pulido y en mate en la zona trasera, es mejor colocarle el case para evitar ralladuras en el bolsillo. Esta carcasa viene de regalo en el terminal y es transparente.

PANTALLA

El Vivo Y21s tiene una pantalla de 6.51 pulgadas con tecnología IPS LCD mantiene unos bíseles algo gruesitos en la zona superior como inferior de la fachada.

El panel ocupa el 81.8% del total y tiene una resolución de 720 x 1600 pixeles, esto favorece a que veas tus series de Netflix o simplemente un video de YouTube en una calidad bastante apreciable, aunque no llega a los 60 fotogramas por segundo.

El panel ocupa el 81.8% del total y tiene una resolución de 720 x 1600 pixeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En torno a sus colores, el celular ofrece tonalidades bien estructuradas, pero sin demasiado contraste. A veces suelen ser un poco frías, pero esto lo puedes modificar desde los ajustes hasta encontrar la que más se adecue a tu vista.

Por otro lado, puedes usar la pantalla completa del celular, pero el notch recortará la imagen un poco de tu contenido streaming.

En relación al brillo automático calibra bien la intensidad de su pantalla. Podrás seguir leyendo todas las notificaciones incluso cuando te encuentres bajo el sol y sin saturación de por medio.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Vivo Y21s tiene la posibilidad de incrementar la memoria RAM. Eso quiere decir que tomará prestado 1 GB de tu almacenamiento interno para sumarse a la RAM de 4GB, obteniendo así 5 GB en total con la finalidad de que el rendimiento no se reduzca con el tiempo.

El procesador del dispositivo es Metiatek G80 y trabaja en conjunto con Android 11 y su capa de personalización FunTouch 11.1.

En el apartado de juegos, pudimos abrir FreeFire sin problemas y, pese a que los gráficos están en calidad media, la app se desenvuelve de manera correcta sin parones intempestivos o algún tipo de lag. Por el contrario, se mantenía estable pese a tener una descarga en segundo plano.

El smartphone te permite incrementar la memoria RAM. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual forma, Call of Duty. Al no llegar a los 60 fotogramas, y solo quedarse con los 30 fotogramas, genera que los disparos sea mucho más precisa y no te termines mareando como en otros celulares o te aniquilen rápido.

Algo que debemos resaltar es que el chasis trasero no quema demasiado, por el contrario, hay un balance de tibio a frío, mas la temperatura no llega a un nivel en el que tienes que dejar de jugar.

El procesador del dispositivo es Metiatek G80 y trabaja en conjunto con Android 11 y su capa de personalización FunTouch 11.1. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

CÁMARAS

El Vivo Y21s viene con triple cámara en la zona trasera encabezados por el lente de 50 megapíxeles, 2 megapíxeles el macro y 2 el depth sensor. No hay presencia de gran angular o una cámara telefoto.

Por lo general las fotos salen bastante decentes a la luz del día e incluso el cielo se muestra bien detalloso, con colores celestes que destacas así como la naturalidad de las imágenes, aunque en algunos casos suelen ser frías, para ello te recomendamos usar el HDR.

Lo mejor de todo es que no es necesario tener que usar el modo manual de la cámara pues los sensores trabajan de tal forma que no se le coloca un filtro falseando las tonalidades.

Así toma las fotos el Vivo Y21s. (Foto: Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Vivo Y21s. (Foto: Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Vivo Y21s. (Foto: Rommel Yupanqui)

Un detalle que debes tomar en cuenta es que sí hay un vertiginoso cambio de colores cuando se acerca algo de sombra o está por llegar la tarde. Es por esa razón que debes usar el modo noche del Vivo Y21s para así mejorar considerablemente las fotos.

De igual forma, el lente bokeh y el macro trabajan en conjunto con el sensor principal. El primero de ellos actúa velozmente. El hecho de solo acercarte al objeto cuando hay luz, hace que se reconozca y difumine el fondo, mientras que el segundo nos hace ver detalles que al ojo humano no se perciben, aunque haya frío en sus contrastes.

Así toma las fotos el Vivo Y21s. (Foto: Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Vivo Y21s. (Foto: Rommel Yupanqui).

Así toma las fotos el Vivo Y21s. (Foto: Rommel Yupanqui)

En las noches, al usar la cámara principal, actúa bien siempre y cuando uses el “modo oscuro”. Lo mejor es que el contador avanza bastante rápido, obteniendo tu imagen en menos de 5 segundos. Pero eso sí, debe haber algo de luz para aclarar al objeto, o saldrá borrosa.

En el tema de la cámara frontal, que es de 8 megapíxeles, salen naturales, aunque se pierden ciertos detalles. Si bien no hay filtros o exceso de maquillaje, la piel suele ser a veces fría.

BATERÍA

El celular puede durar hasta día y medio en una sola carga mejorando sustancialmente cuando activas el ahorrador de energía.

Si bien tiene 5000 mAh, esta lleva 18 W de carga rápida lo que tendrás el equipo hasta el 100% en caso hora y media, mientras que el 50% entre 50 minutos a una hora.

Si bien tiene 5000 mAh, esta lleva 18 W de carga rápida lo que tendrás el equipo hasta el 100% en caso hora y media. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo, en caso seas un jugador extremo el dispositivo puede quedarse sin batería en 7 u 8 horas ya sea abriendo aplicaciones gamers o utilizando la cámara.

CONCLUSIONES

El VIvo Y21s llama la atención por tener un cuerpo bastante delgado y sin demasiadas añadiduras o botones que lo hagan ver sobrecargado, pero sí un notch que de seguro la marca ya está a punto de borrar.

El hecho de que te permita ampliar la memoria RAM es otro punto a favor, con la finalidad de que el equipo no reduzca su performance.

Lo malo está en no incorporar un lente gran angular o telefoto. Si bien no es un error, a algunas personas les gusta tomar fotos paisajísticas.