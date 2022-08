Los celulares de gama media cuentan con una serie de características: cámara principal con más megapíxeles, último procesador o sistema operativo actualizado. Eso es lo que ha hecho Vivo quien no solo ha decidido lanzar un equipo con sofisticadas especificaciones, sino también camaleónico: el Vivo Y55 5G .

¿Será buena idea comprar el Vivo Y55 5G ? Hemos probado el smartphone durante algunas semanas y esto es lo bueno y lo malo del smartphone. Sigue esta review.

DISEÑO

El Vivo Y55 5G lleva medidas de 164 x 75.9 x 8.3 mm y pesa alrededor de los 187 gramos, es bastante ligero y se ajusta bien a la manipulación con una sola mano. Lo que sorprende es su chasis bastante moderno, pues cambia de colores entre celeste, violeta y hasta naranja según le de la luz.

Asimismo, el dispositivo de Vivo es totalmente limpio, ya que no cuenta con demasiadas añadiduras o botones que no se usan. Solo ubicamos el módulo de cámaras que no sobresalen demasiado del cuerpo.

El Vivo Y55 5G lleva medidas de 164 x 75.9 x 8.3 mm y pesa alrededor de los 187 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya mudándonos a los laterales contamos con los botones de volumen, el puerto jack 3.5 para los audífonos, algo que ya no es considerado por varios móviles del sector de gama media, además del puerto USB Tipo-C y el botón de encendido y apagado que también juega el papel de lector de huellas.

Ya mudándonos a la pantalla, la cual es de 6.58 pulgadas, está hecha completamente de vidrio, a diferencia de todo el cuerpo que es de plástico pulido para que no se impregnen las huellas dactilares.

La pantalla está hecha completamente de vidrio, a diferencia de todo el cuerpo que es de plástico pulido. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La display trae un notch en forma de gota, siendo algo que muchos dispositivos de gama media ya lo están reemplazando por un agujero. Aunque Vivo ya debería manejar una nueva estrategia de atracción en ese apartado, además de ese alucinante color que le coloca al Vivo Y55 5G, lógico.

PANTALLA

La display del Vivo Y55 5G es de una estructura de 20:9 que lo hace bastante delgado. Asimismo, su pantalla está hecha de vidrio, así que es mejor colocarle una mica más resistente a la que ya trae de fábrica.

El panel viene con tecnología IPS LCD y ocupa el 83.8 % del total de la fachada, lo que te permite visualizar el contenido tanto en formato 3:4 como en extendido, aprovechando la pantalla completa para que no te quedes sin ver detalles.

La display del Vivo Y55 5G es de una estructura de 20:9 que lo hace bastante delgado. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Un detalle que nos ha sorprendido el Vivo Y55 5G es que te permite alcanzar los 2160 píxeles con 60 fotogramas por segundo tanto en tu contenido de YouTube como en tus series de plataformas como Netflix, Disney Plus, entre otros.

¿Qué tal es la calidad? Pues los colores suelen ser un poco fríos a los acostumbrados a pantalla AMOLED u OLED. Si bien los negros no son tan intensos, Vivo hace jugar bien el balance de blancos, recreándolos algo suaves y cálidos. Aunque a veces le juega mal el exponerlo al sol directamente ya que el brillo no es su fuerte.

El smartphone trae notch en forma de gota, además de un brillo no tan suficiente. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, la display del Vivo Y55 5G viene con 1080 x 2408 pixeles, esto beneficiará en gran parte a un punto tratado anteriormente, elevar la calidad a tus videos sin lograr el tan ansiado 4K. Eso sí, la tasa de refresco del celular se mantiene a 60 Hz, no hay posibilidad de subirlo.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Vivo Y55 5G cuenta con una velocidad bastante considerable, aunque en ciertos aspectos suele volverse lento en las pulsaciones. Pero lo mejor de todo es que el smartphone lleva de fábrica Android 12.

Pero eso no es todo, Vivo le coloca su capa de personalización FunTouch 12, aporte que no termina por saturar al equipo o recargarlo de apps innecesarias. Asimismo el smartphone está compuesto de 128 GB de almacenamiento interno que trabajan en conjunto con 4 GB de memoria RAM. A ello se le puede integrar 1 GB más de RAM para obtener así 5 GB a fin de no perder su rendimiento inicial.

El Vivo Y55 5G lleva de fábrica Android 12, además de su capa de personalización FunTouch OS 12. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Sobre el procesador? Pues el Vivo Y55 5G lleva MediaTek MT6833 Dimensity 700, esto no genera desventaja al momento de correr videojuegos. Pudimos correr Genshin Impact sin problemas, pero en una calidad de 30 fotogramas y media. Las pulsaciones y los poderes son bastante precisos, pero en algunos casos los movimientos suelen producir mareos y hasta se tienden a poner demasiado grandes.

Mientras que en Call of Duty los gráficos se comportaron correctamente. Lo bueno es que el Vivo Y55 5G se adapta rápido a cualquier videojuego. ¿Se calienta? Casi nada, la temperatura se mantiene estable y eso también nos ha gustado.

Pudimos correr Genshin Impact sin problemas, pero en una calidad de 30 fotogramas y media. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

CÁMARAS

El Vivo Y55 5G cuenta con triple sensor trasero encabezados por un lente de 50 megapíxeles, 2 megapíxeles el macro y 2 megapíxeles el Depth sensor. Mientras que la cámara frontal es de 16 megapíxeles.

La gama de colores que brinda el Vivo Y55 5G a las fotografías son más que suficientes. Si bien no son tan resaltantes en contraste, gozan de cierta naturalidad siempre y cuando haya buena iluminación en todo momento, ya que en la noche decae la fotografía.

Así toma las fotos el Vivo Y55 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Vivo Y55 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Vivo Y55 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si bien el trabajo de enfoque está bien, en algunas ocasiones suelen aparecer un poco las sombras y la opacidad en las imágenes, teniendo que apoyarnos del HDR el cual viene en automático. No hay inteligencia artificial para regular las tomas, pero puedes utilizar el modo profesional.

Aunque Vivo deja todo a su lente principal, también se apoya en el macro el cual trabaja completamente bien para el sector de gama media. No hay deformación de las imágenes y puede captar pequeños detallitos que suelen ser asombrosos al ojo humano. Por su parte, el Depth sensor también hace buen trabajo cuando nos encontramos en zona de luz, permitiendo que la difuminación sea bastante precisa.

Así toma las fotos el Vivo Y55 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Vivo Y55 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Vivo Y55 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de la cámara frontal, en ciertas ocasiones he visto que el Vivo Y55 5G brinda mucha iluminación, ello sin falsear la realidad. Parece como si estuviera activo un filtro. Aunque fuera cierto o no, lo bueno es que los selfies salen iluminados e incluso puedes jugar con el efeto bokeh desde los ajustes del equipo.

BATERÍA

El Vivo Y55 5G trae una batería de 5000 mAh y viene con un sistema de carga considerable de 18W. En el uso la energía puede durar entre un día y medio a dos dependiendo si solo coges el teléfono para responder correos, chatear en WhatsApp o Messenger.

El Vivo Y55 5G trae una batería de 5000 mAh y viene con un sistema de carga considerable de 18W. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Eres de ver contenido todo el rato? En el caso de que te gusten videojuegos o ver series de Netflix, con maratón incluida, puede que el Vivo Y55 5G llegue a durar alrededor de las 7 a 9 horas. El sistema de carga del móvil no es el más rápido del mercado, pero se defiende. Tendrás el 50% de la batería en alrededor 1 hora y en hora con 45 minutos el 100%. Así que toma tus precauciones si vas a salir a hacer un viaje largo.

CONCLUSIONES