Estas funciones de WhatsApp Messenger no solo son una más de las que llegan tras presentar nuevas actualizaciones, de hecho, las referidas características cambiarán radicalmente la manera de chatear con tus contactos. Sin duda la aplicación de mensajería ha mejorado mucho en los últimos meses y ahora es más completa que antes.

En menos de seis meses, WhatsApp logró lo que no había hecho por más de 10 años, agregar funciones que compitan directamente con otras aplicaciones de mensajería e incluso con los programas modificados (APKs), como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc.

Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando se supo que Meta desarrolló hasta 5 nuevas herramientas que van a brindarle una mejor y diferente experiencia de uso a los más de cuatro mil millones de usuarios.

Estas son las funciones de WhatsApp que cambiarán la experiencia del usuario por siempre

Nombre de usuario: así como en Facebook o Instagram buscas a alguien por su nombre de usuario, lo mismo ocurrirá en WhatsApp con la opción del mismo nombre, la cual te permitirá encontrar a otros contactos sin la necesidad de tener su número telefónico, por ejemplo: será posible hallar el perfil de tu amigo colocando en la barra de búsqueda de contactos “@Carlos32″.

Vista previa de la función "Nombre de usuario" en WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

Vista previa de la función "nombre de usuario" en WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

Interoperabilidad de chats: WhatsApp será compatible con otras aplicaciones de comunicación instantánea, significa que próximamente podrás enviar mensajes a los usuarios que utilizan Telegram, Signal, Skype, etc. (No será necesario que ellos tengan una cuenta de WhatsApp).

Esta es la sección "chats de terceros", en donde vas a acceder a las conversaciones con otras aplicaciones de mensajería. (Foto: WabetaInfo)

Meta AI: la primera IA de Meta que funcionará de manera independiente como aplicación, programa o web, aunque también será compatible con WhatsApp sin la necesidad de instalar nada. Con Meta AI serás capaz de preguntar o solicitar diferentes cosas, pues el chat bot te responderá con información totalmente actualizada.

Vista previa del uso de Meta AI. (Foto: Facebook)

Stickers con IA: por fin llegará la primera opción nativa de inteligencia artificial, la cual te permitirá crear pegatinas en base a textos, significa que para obtener las calcomanías debes describir lo que estás pensando de forma detallada.

Vista previa de la función "pegatinas de IA" en WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

Estos son los errores más comunes en WhatsApp

Hablar con extraños : nunca respondas los mensajes de un número desconocido o no registrado, peor aún si no se identifica en el saludo. Tampoco lo agregues porque accedería a tu foto de perfil, Info., nombre y descripción, asimismo, podría tratarse de un ladrón, extorsionador, secuestrador, etc.

: nunca respondas los mensajes de un número desconocido o no registrado, peor aún si no se identifica en el saludo. Tampoco lo agregues porque accedería a tu foto de perfil, Info., nombre y descripción, asimismo, podría tratarse de un ladrón, extorsionador, secuestrador, etc. Utilizar versiones modificadas de la aplicación : los programas alterados como WhatsApp Plus, GB, Fouad y otros, no son seguros al 100%. Si lo descargas o actualizas de una página poco confiable, existe el riesgo de que instales un APK infectado con virus, el mismo que accedería a la información de tus conversaciones e incluso financiera, robando así tus ahorros en el banco. Si Meta detecta que utilizas un MOD también te banearía temporalmente o para siempre.

: los programas alterados como WhatsApp Plus, GB, Fouad y otros, no son seguros al 100%. Si lo descargas o actualizas de una página poco confiable, existe el riesgo de que instales un APK infectado con virus, el mismo que accedería a la información de tus conversaciones e incluso financiera, robando así tus ahorros en el banco. Si Meta detecta que utilizas un MOD también te banearía temporalmente o para siempre. No actualizar: muchos no actualizan la app porque suele pesar más y temen quedarse sin espacio de almacenamiento. Recomendamos hace un espacio porque las actualizaciones no solo traen consigo nuevas herramientas, funciones o solucionan bugs y errores, también renuevan los parches de seguridad para evitar que seas víctima de un posible ciberataque.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: