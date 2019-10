WHATSAPP TRUCO VIRAL | ¿Ya llegó el modo oscuro a la famosa app de WhatsApp? ¿Cuándo se implementará? ¿Qué de distinto tendrá con el color clásico? Mientras Google termina de dar los últimos toques a su nuevo sistema operativo, Android 10; y Apple revele en pocos días su próximo dispositivo, la aplicación de mensajería rápida ya está casi lista para implementar su herramienta que te ayudará a ahorrar batería.

Se trata del "modo oscuro". Y es que WhatsApp de momento aún no ha lanzado oficialmente esta función que muchos gustarán tener en su celular cuando se distribuya. Sin embargo, existe un método para obtenerlo mientras llega el verdadero.

Se trata de la genial posibilidad de colocar el fondo de pantalla en color negro, mientras que las burbujas se resaltan en blanco y las letras en verde. ¿Cómo se hace? El truco es bastante sencillo, rápido y no necesitas descargar otra aplicación de terceros.

Según WABeta Info la función para que salga el "modo oscuro" de WhatsApp se lanzará en septiembre. (Foto: WhatsApp)

Lo primero que debes hacer es ir a Ajustes, luego ingresar a Fondo de Pantalla. Allí te dará varias opciones como poder colocar como wallpaper una foto, dejarlo en blanco, en modo automático o en color sólido.

Elige la opción de fondo en color sólido. Te aparecerán diversos colores y para obtener el “modo oscuro” simplemente selecciona el de tono negro en WhatsApp.

Tras colocarlo, observarás que tu vista no se cansa demasiado ni mucho menos gastarás demasiada batería pues algunos píxeles de tu smartphone permanecerán inactivos. ¿Lo sabías?

El objetivo del "modo oscuro" es que puedas ver tus notificaciones sin necesidad de esforzar tu visión. Con ello, según describe Google, evitarás la fatiga visual.

¡Pronto llegará! Facebook está a punto de cambiar no solo a un diseño más minimalista, sino también traerá el "modo oscuro". (Foto: Facebook)

Intenta este truco hasta que WhatsApp oficialice su “modo oscuro” o “modo nocturno”. Se espera que este llegue antes de fin de año. Algunos medios resaltan que la actualización final llegará cuando Apple lance su nuevo dispositivo. De momento muchos están impacientes para probar esta nueva funcionalidad.

En la actualidad el también llamado "dark mode" se encuentra presente en aplicaciones conocidas como Facebook Messenger, YouTube, YouTube Music, Telegram, Twitter, entre otras.

Por ejemplo, en Messenger basta con ingresar a las siguientes opciones para poder colocar el "modo oscuro":

Ingresar a tu perfil de Facebook

Luego desplazarte hasta encontrar el "modo oscuro"

Habilita la pestaña y observarás que el chat cambia totalmente de color

Se espera que también llegue en otras aplicaciones como es el caso de Facebook, el cual ha empezado a desplegar en los dispositivos de Apple su nuevo diseño mucho más minimalista y con la posibilidad de poder activar el "modo oscuro"

Así se vería WhatsApp en "modo oscuro". Función llegará a todos los smartphones Android junto con una nueva actualización. (Foto: WABeta Info)

Para recibir el "modo oscuro" antes que todos tus amigos deberás ser Beta Tester de WhatsApp. Solo así podrás tener todas las novedades que lleguen a la aplicación antes de su lanzamiento global. ¿Te animas?

¿Cómo recibir el "modo oscuro" antes que todos?

Para ello deberás usar la función Beta de WhatsApp. Ser parte del grupo no implica riesgos en el uso de la app. Todos los que pertenecen a los Beta Testers prueban primero que todos las nuevas opciones que va soltando la app.

Por ejemplo, el modo Picture in Picture está pasando por su fase entre los usuarios Beta. Así también pasó con la opción de descubrir si tus mensajes son reenviados. O mirando hacia más atrás, poder poner estados en tu perfil, hacer videollamadas o videollamadas grupales. Tras tener aceptación en el grupo, WhatsApp libera las opciones para todos los usuarios de iOS y Android.

Ingresando al programa de beta de WhatsApp podrás tener la oportunidad de contar con las últimas novedades de la app.

Es mucho más sencillo de lo que parece. Para ser parte de este selecto grupo te tienes que dirigir al Google Play Store o al App Store, dependiendo si utilizas Android o iOS, y buscar la aplicación de WhatsApp. Al desplegar la parte baja te podrás encontrar con la sección que invita a ser Beta Testers. Los cupos para ser parte sin limitados.

Según reporta Alberto Quero Guardia para la página web especializada en tecnología "andro4all.com", la versión suele ser inestable y cuenta con algunos problemas. Por ejemplo, algunos audios solo se lograban descargar manualmente. O la aplicación dejaba de funcionar y solo retomaba sus funciones tras actualizarla.

Cabe precisar que Telegram, el mayor competidor de WhatsApp, ha actualizado su aplicación añadiendo los Mensajes programados, pero también nuevas funciones de edición de temas, para que escojas justo el color que prefieras para ver tus chats.

Para hacer lo primero debes realizar los siguientes pasos:

Mantén pulsado el botón “Enviar” y selecciona “Programar mensaje” para enviar algo automáticamente a una hora específica.

Programa recordatorios para ti mismo en el chat “Mensajes guardados”.

Recibe una notificación cuando cualquiera de tus mensajes programados sea enviado.

Mientras que para poder cambiar el color de tus conversaciones debes ejecutar esto:

Personaliza la apariencia de tu app eligiendo colores únicos de la rueda de colores para los temas “Mono” y “Oscuro”.

Crea nuevos temas basados en tus elecciones de color y fondo de chat.

Comparte tus temas con otros usuarios a través de enlaces.

Actualiza tu tema para todos los usuarios cuando modifiques algo.

Asimismo mejora su privacidad con la nueva función para determinar quién puede encontrarte en Telegram al agregar tu número en sus contactos del teléfono.

¿Cuándo llegarán estas novedades a WhatsApp? De momento solo puedes cambiar el fondo de pantalla de tus conversaciones, mas no puedes modificar la tonalidad de las nubes del chat.

Para convertirte en beta tester puedes ingresar al siguiente enlace.

¿Se puede tener el "modo oscuro" en WhatsApp Web?

Google Chrome ofrece diversas extensiones en su navegador que permiten agregar funciones a otras aplicaciones. Una de ellas puede brindar el modo oscuro a WhatsApp Web.

Se espera que, entre setiembre y octubre, se estrene el modo oscuro en WhatsApp de forma oficial, pero si eres de quienes necesita con urgencia esta función no dejes de seguir estos consejos.

Para oscurecer la aplicación WhatsApp Web existe una extensión en Chrome llamada Stylish, la cual se consigue accediendo a la mencionada página y pulsando “añadir a Chrome” que está situado en la parte superior derecha de la interfaz.

Ahí aparecerá una pequeña ventana emergente para que el usuario confirme si desea o no añadir la extensión.

Este programa permite variar el estilo de la interfaz de WhatsApp Web para cambiarla a un tono más oscuro, sea negro o gris.

¿Por qué WhatsApp Web ya no funcionará antes de fin de año para algunos usuarios? Esto debes saber. (Foto: WhatsApp)

Así puedes poner el modo oscuro en Xiaomi

Xiaomi cuenta con una serie de ventajas frente a otros dispositivos. A través de su aplicativo de "Temas", cualquier persona no solo podrá colocar el "modo oscuro" en los Ajustes del celular, sino también a WhatsApp. ¿Cómo se hace?

Así puedes colocar el "modo oscuro" como capa de personalización de Xiaomi. (Foto: WhatsApp)

Comenzando con la descarga de un tema de la aplicación 'Temas' en su dispositivo Xiaomi. Vaya a la aplicación 'Temas' .

Busca el tema 'Darkoid'. En caso de que si no ve el tema en los resultados de búsqueda, cambie la región a India desde la configuración de su dispositivo.

Descargue el tema en su dispositivo Android y simplemente ' Aplíquelo' . Por si acaso, si le pide reiniciar su dispositivo, reinicie.

Una vez aplicado, WhatsApp debe convertirse al modo oscuro.

Convertir WhatsApp en "modo oscuro" con este método no es del todo útil para todos. Como notaron, esto es con la ayuda del tema. Si aplica el tema en su dispositivo, toda la interfaz de usuario del dispositivo obtendrá cambios que no son del todo convenientes.

Lamentablemente esta función no se encuentra mas que en la marca china y se puede obtener de manera gratuita. Así que si cuentas con un Huawei, Samsung, Sony, LG, etc., pese a buscarlo en los Temas, no podrás obtenerlo.

Solo en los dispositivos de Xiaomi existe un tema para poder colocar el "modo oscuro" de WhatsApp. (Foto: Captura)

230 NUEVOS EMOJIS EN WHATSAPP

Aunque en el Perú sea conocido como mototaxi, este vehículo formará parte del nuevo listado de emojis que se colocarán en WhatsApp durante este año. Este carrito motorizado, el cual fue bautizado como Rick Auto Rickshaw se particulariza por ser muy usado por los asiáticos, el cual lo conocen como tuk tuk.

Este y otros emoticones serán integrados a WhatsApp este 2019 junto con 230 iconos entre los que se encuentran el mate argentino, algo que los sureños pedían desde hace tiempo.

Según la web de Unicode los nuevos miembros de este “selecto grupo” fueron elegidos luego de que su Subcomité de Emojis “analizara miles propuestas enviadas por los usuarios” en todo el mundo, que tenían que incluir las razones por las que deberían ser incluidos en el listado y otros datos.

Aquí te dejamos algunos de los nuevos diseños que estarán disponible en Google y Apple. (Foto: Unicode)

Unicode resaltó que entre estos símbolos, que superan los 2.000 en total y que se han hecho populares en servicios de mensajería por representar sentimientos y facilitar la expresión de ideas, sobre todo en WhatsApp, por fin llegarán las hasta ahora ausentes personas con discapacidad.

En el “listado de la carita feliz” estarán a disposición de los usuarios dibujos de una persona sorda (mujer y hombre en varios tonos de piel), un brazo y una pierna mecánicos, un oído con audífono, personas en silla de ruedas motorizada o manual, personas usando un bastón de sondeo y un perro guía o de servicio.

Aquí te dejamos algunos de los nuevos diseños que estarán disponible en Google y Apple. (Foto: Unicode)

También se incluirán en esta actualización, la número 12 de acuerdo con Unicode, parejas de dos hombres o dos mujeres tomados de la mano en la categoría familia.

Aquí te dejamos algunos de los nuevos diseños que estarán disponible en Google y Apple. (Foto: Unicode)

Entre los alimentos, uno de los grupos más usados en el mundo, incluso para usos más allá del culinario, habrá representaciones del ajo, la cebolla, los wafles, la mantequilla, los falafel, la ostra, la caja de jugo, el cubo de hielo y la famosa hierba mate argentina.

Además, animales como el perezoso, la nutria, el orangután, el zorrillo y el flamenco también contarán con un emoji este año.

Esta lista, cuya aplicación dependerá de las aplicaciones de chat y de los sistemas operativos móviles, que en algunos casos modifican las imágenes originales por otras con su propio sello, la completan pequeños dibujos de saturno, un yoyo, un paracaídas, una máscara de buceo, un banjo, chaleco de seguridad o una bandita adhesiva.

Aquí te dejamos algunos de los nuevos diseños que estarán disponible en Google y Apple. (Foto: Unicode)

El año pasado Unicode había incluido también medio centenar de nuevos símbolos que revolucionaron las redes sociales, entre ellos el pavo real, la llama, un ábaco, la profesión de superhéroe o la doble hélice de ADN.

Según un estudio mundial de la consultora Brandwatch sobre Twitter, los emojis son más usados por mujeres (61 %) que por hombres (39 %) y fundamentalmente se usan para expresar emociones positivas -tres cuartas partes tienen significado optimista.