Es probable que la mayoría de usuarios de WhatsApp al menos pertenezcan a una conversación grupal, ya sea familiar, con los amigos, del trabajo, etc., el punto es que no te puedes salir del límite de respeto en todos los chats, ya que tu jefe o compañeros de la empresa en donde laboras no tendrán una buena reacción si envías algo inapropiado; por ello, la referida plataforma perteneciente a Meta, le ha otorgado más poder a los administradores de grupos para que puedan eliminar cualquier mensaje “para todos”, de esta manera los demás integrantes no podrán leer ese contenido que es considerado como ofensivo.

Actualmente, los administradores de los grupos de WhatsApp solo tiene el poder de expulsar a un integrante, eso cambiará, ya que en la beta del aplicativo ahora podrán eliminar cualquier mensaje que consideren incorrecto, en resumen van a actuar como moderadores. Un detalle importante es que tras eliminar un mensaje “para todos” no será invisible, pues te aparecerá un aviso que diga: “Eliminado por el administrador”, informó el portal tecnológico WabetaInfo.

CÓMO EL ADMINISTRADOR DE UN GRUPO PUEDE ELIMINAR CUALQUIER MENSAJE “PARA TODOS”

Primero, la función solo se encuentra disponible en la Beta de WhatsApp para usuarios Android, posiblemente llegue a iOS en las próximas semanas. No te preocupes que más adelante te enseñaremos a instalar el programa beta del aplicativo.

Si eres administrador de un chat grupal o designas a otro como administrador, ambos podrán eliminar mensajes "para todos".

Solo deben ingresar a la conversación > buscar el mensaje a borrar > pulsarlo por unos segundos.

Te aparecerá un recuadro que dice: “ como administrador, estás eliminando mensajes para todos en este chat. verán que borraste el mensaje ”, presiona en la opción “Eliminar para todos”.

Ya nadie podrá ver el contenido, solo aparecerá el aviso "borraste este mensaje como administrador".

Vista previa de la función exclusiva para los administradores de chats grupales. (Foto: WabetaInfo)

Listo, eso sería todo. Recuerda que si alguno de los integrantes del grupo cuenta con versiones no oficiales de WhatsApp, como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., sí podrán ver el contenido de ese mensaje eliminado, asimismo, los usuarios que usen aplicaciones para recuperar los mismos también serán capaces de leerlos.

CÓMO DESCARGAR WHATSAPP BETA PARA ANDROID

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp .

. Presiona en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Encuentra y toca la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

Luego, aprieta el botón "Convertirme en verificador".

Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

POR QUÉ MOTIVOS WHATSAPP PUEDE SUSPENDER MI NÚMERO O CUENTA

Aplicaciones no oficiales : te puedes ir despidiendo de tu cuenta si WhatsApp detecta que utilizas aplicaciones modificadas, como por ejemplo: “WhatsApp Plus”, “Fouad WhatsApp”, “GB WhatsApp”, etc.

: te puedes ir despidiendo de tu cuenta si WhatsApp detecta que utilizas aplicaciones modificadas, como por ejemplo: “WhatsApp Plus”, “Fouad WhatsApp”, “GB WhatsApp”, etc. Difundir phishing y promociones falsas : normalmente, este tipo de mensajes son difundidos por los ciberdelincuentes, quienes intentan enviar de forma masiva sus estafas por WhatsApp. el objetivo es hacerte creer que has ganado un premio o efectivo, con el propósito de que sigas una serie de pasos, entre estos, instalar una aplicación que tiene un peligroso virus malware que pondría en riesgo tu información personal e incluso datos bancarias.

: normalmente, este tipo de mensajes son difundidos por los ciberdelincuentes, quienes intentan enviar de forma masiva sus estafas por WhatsApp. el objetivo es hacerte creer que has ganado un premio o efectivo, con el propósito de que sigas una serie de pasos, entre estos, instalar una aplicación que tiene un peligroso virus malware que pondría en riesgo tu información personal e incluso datos bancarias. Rumores y extorsión : si eres de las personas que solo comparte desinformación que produzcan el caos, la paranoia y hasta amenazas, también puedes ser sancionado no solo temporalmente, sino para siempre, por supuesto, siempre y cuando los usuarios reporten el mensaje que has enviado.

: si eres de las personas que solo comparte desinformación que produzcan el caos, la paranoia y hasta amenazas, también puedes ser sancionado no solo temporalmente, sino para siempre, por supuesto, siempre y cuando los usuarios reporten el mensaje que has enviado. Grupos de WhatsApp: Nunca debes colocarle el nombre de “Pedofilia” a tu conversación, de lo contrario WhatsApp bloqueará no solo a ti, sino también a los miembros de ese grupo.

