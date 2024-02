Es cierto que WhatsApp Messenger ha mejorado radicalmente en los últimos meses gracias a las constantes actualizaciones, pues ahora cuenta con un abanico de herramientas que hasta hace poco tiempo eran exclusivas de las versiones modificadas (no oficiales) del aplicativo original, sin embargo, todavía no es posible realizar algunas acciones de manera nativa, pues dependen de otras aplicaciones para conseguir un resultado.

Hoy te enseñaré un sencillo truco para que puedas transcribir los mensajes de voz que enviaron en una conversación grupal, así los integrantes del grupo no sabrán que los has reproducido. Recuerda que la confirmación de lectura no aplica en chats grupales, siempre dejarás la doble marca de visualización de color azul o la etiqueta “Reproducido por (tu nombre)”.

Para evitar esto debes descargar una aplicación diferente dependiendo en qué teléfono inteligente utilices WhatsApp. Se estima que tras la llegada de la nueva y gratuita inteligencia artificial denominada Meta AI, la cual será compatible con la app de color verde, podrás transcribir notas de voz, muy útil en caso el altavoz del smartphone se encuentre dañado o no tengas auriculares en ese momento.

Así puedes convertir a texto las notas de voz que enviaron en un grupo de WhatsApp

El primer paso es descargar la aplicación “ Transcriber para WhatsApp (acceso anticipado) ” para Android o “ Transcrypto audio transcribe‪r‬ para iOS ”.

” para Android o “ ”. El siguiente paso es registrarte en la app.

Ábrela y otórgale los permisos para que pueda acceder a tus audios.

Ahora, ingresa a WhatsApp .

. Entra a la conversación en donde está el audio que quieres transcribir > púlsalo y se habilitarán unas herramientas en la parte superior > presiona el ícono de los tres puntos.

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “Compartir”.

Escoge la app que te permite transcribir la nota de voz a mensaje.

Finalmente, deja que termine el proceso de transcripción para que sepas lo que dice el audio.

