Las copias de seguridad de WhatsApp, como su propio nombre lo indica, son copias de respaldo para conservar la información de tu cuenta en caso de pérdida o robo del dispositivo móvil, ya que al momento de abrirla en otro teléfono vas a restaurar todos los datos de tus conversaciones, incluyendo mensajes textuales y contenido multimedia.

¿Piensas crear una copia de seguridad? antes de hacerlo, recuerda que esta aplicará en todos los chats personales y grupales, sin embrago, existe una manera de generar una copia de respaldo para una conversación específica, ¿Quieres saber cómo hacerlo? en Mag te explicaremos los pasos de inmediato.

No será necesario descargar programas alterados o modificados de WhatsApp, como la versión Plus, GB, Fouad, etc., para crear una copia de seguridad en un solo chat, tampoco vas a depender de aplicaciones externas. Aclarando el punto, sigue los pasos al pie de la letra.

Así puedes generar una copia de seguridad para un solo chat de WhatsApp

Primero, abre WhatsApp e ingresa a un chat personal o grupal.

e ingresa a un chat personal o grupal. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha > elige la opción “Más”.

El siguiente paso es tocar en “ Exportar Chat ” > selecciona cualquiera de las dos opciones: “Sin archivos” o “Incluir archivos”.

” > selecciona cualquiera de las dos opciones: “Sin archivos” o “Incluir archivos”. Aquí se abrirán las aplicaciones que vas a elegir para enviarte el documento de respaldo y los archivos.

En caso la conversación cuente con más de 30 archivos multimedia, no lo podrás compartir a uno de tus chats personales en WhatsApp (el límite es 2 GB), sin embargo, puedes hacerlo por Gmail, Google Drive o cualquier otro tipo de plataforma.

Listo, es así como crear una copia de seguridad para una sola conversación.

Motivos para habilitar los mensajes temporales en WhatsApp

Almacenamiento : si un contacto o grupo acostumbra a enviarte “memes” en imágenes o videos, aquí debes activar los mensajes temporales, pues así evitarás que esos archivos visualizados se sigan almacenando en la memoria interna de tu smartphone.

: si un contacto o grupo acostumbra a enviarte “memes” en imágenes o videos, aquí debes activar los mensajes temporales, pues así evitarás que esos archivos visualizados se sigan almacenando en la memoria interna de tu smartphone. Privacidad : ¿Te revisan el celular? con esta herramienta no dejarás ningún mensaje o evidencia en el chat, estará completamente vació después del periodo de tiempo que configuraste.

: ¿Te revisan el celular? con esta herramienta no dejarás ningún mensaje o evidencia en el chat, estará completamente vació después del periodo de tiempo que configuraste. Almacenar fotos o videos innecesarios : seguro que a veces te comparten capturas de pantalla, fotos o videos repetidos, estos solo consumen el almacenamiento de tu teléfono, así que elimínalos lo antes posible.

: seguro que a veces te comparten capturas de pantalla, fotos o videos repetidos, estos solo consumen el almacenamiento de tu teléfono, así que elimínalos lo antes posible. Independiente: aplica para los chats individuales, grupales o todos.

