Así como es posible compartir imágenes, videos, audios y documentos por tus chats de WhatsApp Messenger, la referida plataforma de mensajería instantánea también te permite crear un GIF con cualquier video que tengas almacenado en la galería de tu dispositivo móvil, ¿Quieres saber cómo crearlos desde cero? En Mag te enseñaremos el proceso de forma detallada a continuación.

Antes de comenzar, es importante responder la siguiente pregunta, ¿Qué son los GIFs? Se trata de una serie de fotogramas que al unirse crean una animación, la cual no tiene sonido y se repite en forma de bucle, generalmente suelen durar entre uno a seis segundos como máximo. WhatsApp es compatible con este tipo de archivos, así que no solo puedes enviarlos, sino también crearlos.

No necesitas descargar aplicaciones de terceros y tampoco programas modificados como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., todo lo vas a realizar utilizando las herramientas nativas de la plataforma. Aclarando el punto, toma nota y sigue cada una de las indicaciones que elaboramos.

Así puedes crear un GIF en WhatsApp con los videos de tu galería

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación.

Ingresa a cualquier conversación, comunidad o canal.

Aquí oprime el ícono del clip que se ubica en el extremo inferior derecho.

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “ Galería ”

” Escoge un video y córtalo hasta que tenga una duración de seis segundos como máximo.

Es así como se habilitará la opción de “ GIF ” (arriba a la derecha).

” (arriba a la derecha). Selecciónala, debe estar de color verde.

Es opcional utilizar las herramientas de edición básicas.

Finalmente, coloca un texto y comparte el archivo.

También puedes hacer lo mismo mediante los estados.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

