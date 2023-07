El 2023 quedará registrado como el año en donde WhatsApp agregó la mayor cantidad de herramientas, y no va a parar hasta el 31 de diciembre, ya que su objetivo principal es recuperar a todos los usuarios que migraron a las populares aplicaciones modificadas como: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., por ello, desde Mag te recomiendo que habilites el “modo actualización”, así no te perderás de ninguna función que haya salido recientemente.

Con el mod no solo recibirás nuevas opciones, también obtendrás los últimos cambios en la interfaz principal de la aplicación perteneciente a Meta, pues en Android las pestañas de “Chats”, “Comunidades”, “Estados” y “Llamadas” pasaron a la parte inferior, mientras que arriba se encuentran los filtros de conversaciones. Además, renovarás los parches de seguridad para que no seas víctima de un posible ciberataque.

El modo actualización consiste en que WhatsApp se actualice automáticamente sin la necesidad de hacerlo de forma manual a través de la Google Play Store de Android, asimismo, solo funcionará cada vez que te conectes a una red wifi para que no consumas tus datos móviles.

Los pasos para habilitar el “modo actualización” de WhatsApp

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android.

Ahora, en la barra de búsqueda escribe WhatsApp .

. El siguiente paso es entrar en la primera aplicación que te aparezca.

Como ya la tienes instalada en tu teléfono inteligente, te pueden aparecer los siguientes botones: “Desinstalar y Abrir” o “Desinstalar y Actualizar”.

Lo que debes hacer es presionar sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Finalmente, se desplegarán tres opciones, marca la casilla “Actualizar automáticamente”.

Listo, ahora WhatsApp se actualizará solo se publiquen nuevas actualizaciones.

Por qué tus amigos o familiares no tienen una foto de perfil en WhatsApp

No te agregaron : algunas personas han configurado su cuenta de WhatsApp para que solo sus contactos vean su foto de perfil.

: algunas personas han configurado su cuenta de para que solo sus contactos vean su foto de perfil. Te eliminaron : en caso hayas visto la foto de perfil de tu contacto y luego de haber discutido con él o ella te percataste que desapareció su imagen, lo más probable es que te hayan eliminado.

: en caso hayas visto la foto de perfil de tu contacto y luego de haber discutido con él o ella te percataste que desapareció su imagen, lo más probable es que te hayan eliminado. Te bloquearon : en caso no puedas ver su foto de perfil, hora de última conexión, la etiqueta “En línea”, “Info.” o estados, es casi seguro que te hayan bloqueado. Te recomendamos que tú y alguien que conozca a ese usuario le envíen un mensaje al mismo tiempo, si a él le aparecen dos checks de color plomo y a ti uno, entonces sí te bloquearon.

: en caso no puedas ver su foto de perfil, hora de última conexión, la etiqueta “En línea”, “Info.” o estados, es casi seguro que te hayan bloqueado. Te recomendamos que tú y alguien que conozca a ese usuario le envíen un mensaje al mismo tiempo, si a él le aparecen dos checks de color plomo y a ti uno, entonces sí te bloquearon. Muestra la foto solo para algunos : si ingresas a los “Ajustes” > Privacidad” > “Foto de perfil”, aquí puedes escoger si quieres que tu foto la vean “Todos” (incluyendo contactos no agregados); “Mis contactos”, “Mis contactos excepto...” (los que tú selecciones); y “Nadie”.

: si ingresas a los “Ajustes” > Privacidad” > “Foto de perfil”, aquí puedes escoger si quieres que tu foto la vean “Todos” (incluyendo contactos no agregados); “Mis contactos”, “Mis contactos excepto...” (los que tú selecciones); y “Nadie”. No tiene foto de perfil: como lo dijimos anteriormente, ciertos clientes de WhatsApp omiten el paso para agregar una foto de perfil, es así que observas la imagen de la silueta con fondo gris.

