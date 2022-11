Si tienes un contacto de WhatsApp al que quieres eliminar para siempre de tu vida, ya sea porque te habla mucho, publica cosas sin sentido en sus estados, ofrece productos o servicios cuando ya le dijiste que no, etc., no te preocupes, existen diferentes maneras de bloquearlo sin que dejes el visto, esto en caso él o ella haya sido el último en enviarte un mensaje, significa que no será necesario ingresar a su conversación, ¿Quieres saber cómo hacerlo? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Muchos creen que la única manera de bloquear a alguien es ingresando al chat personal de ese contacto, no obstante, hay otras formas muy útiles cuando tú tienes la confirmación de lectura activa, quiere decir que si el usuario te ha enviado un último mensaje y acedes a la conversación, automáticamente dejarás el visto tras bloquearlo. Es necesario destacar que el proceso para bloquear sin dejar rastro es compatible en la versión de WhatsApp para los dispositivo móviles con sistema operativo iOS y Android.

Los pasos para bloquear contactos de WhatsApp sin dejar el visto

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales (⋮) que se ubican en el extremo superior derecho (en Android), para iOS toca la rueda dentada o engranaje de abajo.

El siguiente paso es acceder a los “Ajustes”.

Aquí oprime en los apartados que dicen “Cuenta” > “Privacidad”.

Desplázate hacia abajo y aprieta en la sección “contactos bloqueados”. Te saldrá la lista de números y usuarios que has bloqueado desde que vienes utilizando el servicio de mensajería.

Si deseas añadir a una persona adicional, haz clic en el ícono de “Agregar” (arriba a la derecha)

Finalmente, se abrirá tu lista de contactos en WhatsApp, elige al que quieres bloquear.

Listo, eso sería todo. Como puedes ver no has ingresado directamente a la conversación, significa que así evitarás el visto en caso tengas la confirmación de lectura activada, sin embargo, haz lo siguiente si no tienes agregado un número en tu agenda de contactos:

Abre WhatsApp y desde la pestaña “Chats” presiona la foto de perfil de ese número desconocido o no registrado.

Pulsa el ícono de “Información” o la “i” encerrada en un círculo.

Dirígete hacia el final y toca el botón rojo denominado “Bloquear”.

Esto sucede con tu cuenta de WhatsApp si retiras la tarjeta SIM de tu celular

Primero, recuerda que WhatsApp es una aplicación que funciona con conexión a internet.

es una aplicación que funciona con conexión a internet. Es cierto que WhatsApp te pide una número de celular para crearte una cuenta, pero en caso recibas una llamada telefónica no responderás a través del aplicativo.

Solo te pide el número para comprobar que el mismo te pertenece, es un filtro de seguridad muy importante, ¿Cómo sabe esto? porque la app te envía un “código de verificación” por mensaje de texto SMS, este es obligatorio para que te crees una cuenta.

Luego de esto, la app nunca más volverá a utilizar tu número, a no ser que cambies de smartphone.

Si retiras la tarjeta SIM podrás chatear con normalidad, siempre y cuando tengas acceso a internet, no obstante, en caso utilices los datos móviles de tu plan contratado, entonces al sacar el chip ya no serás capaz de chatear, realizar o recibir llamadas y videollamadas.

Tampoco te permitirá vincular tu cuenta en las versiones de WhatsApp Web o Desktop, y si estaban abiertas se van a cerrar automáticamente porque dependen del móvil (algo que cambiará próximamente con el modo “Multidispositivo”).

Se recomienda no sacar el chip o bloquearlo si lo pierdes, ya que de esta manera los ciberdelincuentes tendrían acceso a toda la información de tu cuenta.

