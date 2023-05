WhatsApp es un servicio de mensajería instantánea que te permite chatear desde cualquier parte del mundo con tus amigos o familiares, siempre que tengas conexión a internet por supuesto, no obstante, millones de usuarios también utilizan el aplicativo de Meta como un bloc de notas en donde guardan información de carácter muy personal, como por ejemplo: correos electrónicos, claves, direcciones, números de tarjeta de crédito o débito, etc., sin duda son datos que no te gustaría que caigan en manos de terceras personas.

¿Cuál es el objetivo de WhatsApp? simple, el envío rápido de mensajes cifrados, pero con el tiempo fueron agregando otras funcionalidades como los audios, llamadas, videollamadas y la publicación de estados. Además, los cibernautas se percataron que el aplicativo de color verde también servía como un bloc de notas personal, incluso era mejor las propias aplicaciones que se dedicaban a esto.

Gracias al cifrado de extremo a extremo, un mecanismo de seguridad para evitar que WhatsApp acceda a la información que envías o recibes, muchos creyeron que la app también podría servir como un bloc de notas para guardar fotos, screenshots, datos bancarios y todo lo que quieras, el problema es que tenías que crear un grupo, agregar a dos contactos y eliminarlos para que te quedes solo en el chat, ahora ya no es necesario hacer esto porque hace poco se creó la herramienta “chatea contigo mismo”, básicamente es un bloc de notas en donde te enviarás mensajes, ¿Te gustaría agregarle una contraseña o huella dactilar para que refuerces la seguridad de tu información? Es algo que desde Mag te explicaremos de inmediato.

Así puedes bloquear tu bloc de notas personal de WhatsApp

Recuerda que el bloqueo de chats es una herramienta que por el momento solo está disponible en la versión beta de WhatsApp para los usuarios de Android, no te preocupes que te enseñaremos a obtenerla.

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y busca WhatsApp.

Entra en el primer resultado y desplázate hacia abajo para que presiones sobre la opción "Convertirme en beta tester". Si no la encuentras entonces accede al siguiente enlace.

Luego, oprime en el botón "Convertirme en verificador" > Acepta las condiciones y así obtienes WhatsApp Beta.

Abre la beta de la aplicación.

Ahora, entra a una conversación personal o grupal.

El siguiente paso es tocar sobre el nombre del contacto o grupo.

Se desplegará una nueva ventana con la información del chat.

Desplázate hacia abajo y aprieta la opción denominada "Bloqueo de chat", se encuentra justo debajo de los "Mensajes temporales".

Entre los métodos de protección disponibles están los siguientes: rostro, huella dactilar o contraseña, escoge el de tu preferencia.

Automáticamente, en la interfaz principal de la app, para ser específicos en la parte superior de la pestaña “Chats”, se habilitará la carpeta que dice “Chats bloqueados”, antes de ingresar a la misma debes colocar la clave o huella.

Vista previa de la función "chats bloqueados" en WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

Así puedes buscar más rápido los archivos multimedia en tus conversaciones de WhatsApp

Verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

Abre la aplicación e ingresa a cualquier conversación, puede ser personal o grupal.

Presiona en el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones.

Oprime la que dice “Archivos, enlaces y documentos”.

Aquí se abrirá una nueva ventana con tres pestañas.

Por último, selecciona una y busca el archivo multimedia que quieras.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

