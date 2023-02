WhatsApp es una de las redes sociales más grandes del mundo. Mediante ella no solo puedes chatear con todos tus amigos, sino crear divertidad fotos, diseñar tu avatar y hasta mandar todo tipo de stickers bastante divertidos.

Sin embargo, en los últimos días el dinoaurio profesional, creado por inteligencia artificial, está causando sensación y es por ello que hoy te enseñaremos en MAG cómo crear el tuyo para que lo presumas en WhatsApp o en redes sociales como Instagram o Facebook.

Eso sí, debes tener una cuenta en Discord o esperar a que otra persona lo diseñe por ti en caso no quieras loguearte. Sigue todos los pasos.

Cómo crear tu dinosaurio profesional y compartilo en WhatsApp

Lo primero será ingresar a este perfil de Instagram.

Se llama AI Dreams y tiene muchas fotos de los dinosaurios profesionales.

Allí solo debes darle captura al que más te guste o que se asemeja a tu profesión y compartilo en WhatsApp.

En caso no se encuentre, puedes dejarle un comentario al usuario para que haga el tuyo personalizado.

Ahora si no quieres esperar mucho, puedes ir a esta web desde tu celular: https://midjourney.com

En ella deberás presionar “Join the beta”.

Tras ello deberás loguearte con tu cuenta de Discord. Si no la tienes, debes crearte una para continuar con los demás pasos.

En el pequeño buscador de la parte izquierda debes escribir la palabra: newbies125.

Ahora te aparecerá una flecha hacia abajo y un símbolo “+”. Pulsa sobre ella y debes escribir: /imagine

En ese momento se te mostrará: /imagine (prompt__)

Dentro del paréntesis deberás escribir las características de tu dinosaurio. Recuerda que debes hacerlo en inglés: mini dino, black shirt, reading the newspaper in the street.

Pulsa en “Ente”r y esperar a que la aplicación haga el trabajo. No cierres la página hasta que esté al 100% de carga.

Cuando culmine podrás ver tu dinosaurio profesional listo para poder compartirlo en WhatsApp.

De esta manera podrás crear tu dinosaurio con la inteligencia artificial y difundirlo en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Este es el significado “1437″ en WhatsApp

El mensaje 1437 no es más que un mensaje que los más jóvenes están utilizando para manifestar su amor, si eso no te da una pista, solo tienes que saber que 1437 significa “I love you forever” o “Te amo por siempre”.

Específicamente, el número 1 es el “I”, el número 4 es “Love”, el número 3 quiere decir “You” y el número 7 significa “Forever”, así que ya sabes, si alguien te manda un mensaje con el número 1437, lo que te está queriendo decir es “I love you forever”.

Por otro lado, si solo te envía el 143, lo que la persona que envió el mensaje quiere comunicar es la frase “I love you”. ¿Tú qué opinas? ¿Le mandarías 1437 a tus hijos, sobrinos o más pequeños de la casa? Además, aquí te dejamos algunos puntos que puedes considerar cada vez que te acuerdes de este artículo.

