Seguro que alguna vez has estado navegando por tu red social favorita y de repente ves una noticia que te interesa pero no la puedes leer al momento por una cuestión de tiempo, por ello, lo que haces es copiar el enlace del artículo y guardarlo en el bloc de notas del móvil. Es así que vas acumulando sitios webs que no llegas a leer porque no acostumbras a ingresar al bloc del equipo; sin embargo, WhatsApp es un aplicativo que utilizas a diario y en esta oportunidad te enseñaremos a crear un chat contigo mismo para que almacenes todo lo que tú quieras.

¿Un chat contigo mismo? Suena descabellado, pero, es posible de hacer con WhatsApp y lo mejor de todo es que no será necesario instalar aplicaciones adicionales que ocupen espacio de almacenamiento en tu Smartphone. Con este chat puedes guardar todo tipo de contenido como: fotos, videos, enlaces, documentos, etc., y es totalmente ilimitado, en resumen, puedes utilizarlo como un bloc de notas.

Hay varios métodos para crear un chat en donde solo estés tú. El primer método es pertenecer a un grupo de WhatsApp y esperar a que todos los integrantes salgan para que te quedes solo; y el segundo es crear una chat grupal y añadir a dos personas para posteriormente eliminarlas y que solo quedes tú, algo que podría incomodar a los otros usuarios si antes no lo coordinas. Hay un tercer modo que es el más sencillo y en donde no molestarás a nadie añadiéndolo y luego eliminándolo.

CÓMO CREAR UN CHAT CONTIGO MISMO

Desde tu smartphone Android o iOS de iPhone ingresar al navegador web de tu preferencia.

En la barra de direcciones (donde se coloca el link o enlace) vas a escribir wa.me/

Después del slash (/) coloca el prefijo telefónico de tu país y tu número, en este caso el de Perú es 51. ejemplo: wa.me/51999888777 (todo junto). Abajo te dejaremos los prefijos de otros países.

México: https://wa.me/52...

Chile: https://wa.me/56...

Argentina: https://wa.me/54...

Estados Unidos: https://wa.me/1...

Luego de haber colocado todo solo tienes que presionar en enter.

Se abrirá la página de WhatsApp con la opción ‘Continuar al chat’, presiónala.

Si no tienes WhatsApp Desktop te saldrá este mensaje: ‘Parece que WhatsApp no está instalado’, pero, abajo habrá otra opción, la cual es: ‘Abrir en WhatsApp Web’, escoge esta última.

Abrir en WhatsApp Web

Listo, ahora ya tienes un chat personal que puede utilizar como bloc de notas para enviar todo lo que tu quieras. Es importante aclarar que nadie a excepción de ti podrá ver el contenido del chat, ya que WhatsApp cuenta con el cifrado de extremo a extremo.

