El número de WhatsApp es una información “no pública” desde tu cuenta, significa que una tercera persona no accederá a este dato sin que alguien se lo haya otorgado previamente. En caso lo consigan, podrían ver tu “Nombre” e “Info.” si se encuentran visibles para “Todos” en los ajustes de privacidad, ¿Te gustaría dejar en blanco estos espacios por temas de seguridad? desde Mag te enseñaremos el proceso a continuación.

Aunque lo ideal sería ocultar esta información para “Tus contactos” o “Tus contactos excepto...”, muchos no saben qué agregar en los referidos campos, por ello, te diremos cómo dejarlos vacíos para que tus contactos o usuarios desconocidos no vean nada.

Antes de comenzar, es necesario destacar que no descargarás aplicaciones de terceros; además, no intentes borrar el contenido y guardarlo, pues te aparecerá el aviso “Tu (”Nombre” o “Info.”) no puede quedar vacía”, lo mismo ocurrirá si creas espacios.

El truco para dejar en blanco tu “Nombre” e “Info.” de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, oprime en el siguiente enlace y pulsa por unos segundos sobre el recuadro en blanco > copia el contenido.

y pulsa por unos segundos sobre el recuadro en blanco > copia el contenido. Se trata de unos caracteres transparentes .

. El siguiente paso es abrir la aplicación y presiona el ícono de los tres puntos.

Luego, toca en “Ajustes” > y después tu foto de perfil (arriba a la izquierda).

Pulsa en “ Nombre ” y pega lo que copiaste anteriormente.

” y pega lo que copiaste anteriormente. Por último, haz lo mismo en el apartado “Info.”.

La solución cuando no recibes el código de verificación de WhatsApp por estar en otro país

Solo tienes que activar el roaming o itinerancia de datos , ¿Qué es esto? consiste en la herramienta para utilizar la cobertura de una red distinta a la principal.

o , ¿Qué es esto? consiste en la herramienta para utilizar la cobertura de una red distinta a la principal. De esta manera no solo tendrás datos móviles (internet), sino que también podrás realizar o recibir llamadas y mensajes de texto SMS.

Recuerda que el servicio “roaming” de tu operador telefónico traería cargos adicionales en tu recibo.

Para activarlo primero ingresa a los “Ajustes” de tu smartphone > luego, presiona sobre el apartado que dice “Conexiones”.

El siguiente paso es oprimir la opción denominada “Redes móviles”.

Finalmente, activa el interruptor “Roaming de datos”.

Listo, solo queda volver a solicitar el código de verificación de WhatsApp.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: