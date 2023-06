Ya pasó el Día de la Madre, sin duda fue una fecha muy importante para el mundo entero, sin embargo, el próximo domingo 18 de junio toca celebrar el “Día del Padre”, una festividad para recordar todo el cuidado, amor y crianza que te brindó tu progenitor. Seguramente muchas personas la pasarán lejos de su papá o abuelo, así que probablemente utilicen plataformas como WhatsApp para felicitarlo por mensaje de texto, ¿Quisieras que tu saludo sea más creativo? entonces aprende a descargar los mejores stickers con temática por el “Día del Padre 2023″.

Es cierto que este tipo de saludos deben realizarse de manera personal, ya que no hay nada más emotivo que sentir el abrazo de tu padre en esta fecha tan relevante, sin embargo, probablemente te encuentres en otro país o la distancia impide que lo visites presencialmente, por ello, WhatsApp no deja de ser una mala idea para extender tus felicitaciones, aunque recomendamos que en tus saludos no dejes de lado a los stickers porque hace que tu mensaje sea más divertido y emocionante.

Son más de 15 paquetes de stickers, cada uno cuenta con más de 5 o 10 pegatinas que contienen creativas frases, como por ejemplo: “De tal palo tal astilla”, “Feliz Día del padre para el mejor papá del mundo”, “Soy feliz de tener un abuelo como padre”, “Tengo al mejor esposo y papá del planeta”, etc.

La guía para descargar los mejores stickers de WhatsApp por el “Día del Padre”

Primero, entra a la Google Play Store de Android .

. Ahora, en la barra de búsqueda escribe “Stickers del Día del Padre par” y descarga la aplicación que tenga el mismo nombre, caso contrario haz clic aquí .

. El siguiente paso es abrir la app y en la interfaz principal observarás más de 15 paquetes de stickers, cada uno contiene entre 5 y 10 pegatinas.

Explora y presiona sobre el que más te guste, luego toca en el botón verde que dice “Añadir a WhatsApp” > “Add”.

Entra a WhatsApp y accede a cualquier conversación, ya sea grupal o personal.

Oprime el ícono de la carita feliz (abajo a la izquierda) > después en Stickers.

Como puedes ver en la parte superior ya se habrán anclado los paquetes.

La mayoría tiene frases muy creativas que puedes adjuntar en tus saludos o felicitaciones.

Qué significa el emoji de la cara derretida en WhatsApp

Son muchos los que piensan que la cara derretida de WhatsApp solo expresa cuando estás acalorado, pero es totalmente incierto.

El emoji tiene una serie de variantes, dependiendo mucho del contexto de tu conversación.

Para Emojipedia el emoticón es conocido como “Melting face” en inglés.

Además de usarse cuando alguien literalmente tiene calor extremo, también se puede utilizar metafóricamente para hablar de vergüenza.

Por ejemplo, si estás parado frente al público, puedes hacer uso de este emoji ya que sientes algo de temor o algo que se hunde lentamente.

También expresa el hecho de sentirse abrumado de alguna manera.

El emoji también es conocido como “Una cara sonriente amarilla derritiéndose en un charco” y se aprobó como parte de Unicode 14.0 en 2021 y se agregó a Emoji 14.0 en 2021.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp ? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

