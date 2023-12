Considerada como una de las opciones más demandadas por los usuarios en WhatsApp Messenger, hablamos del envío de imágenes o videos con su calidad original, ya es una realidad para la versión de iOS y desde Mag te diremos cómo activarla a continuación.

Ya vimos cómo aterrizó la herramienta que te permite compartir fotos y videos en alta definición (HD), sin embargo, los archivos todavía eran comprimidos a dicha resolución y no se apreciaban todos los detalles al momento de visualizarlos.

El acceso directo para enviar imágenes y clips como “documento” llegó a la versión estable de WhatsApp para iOS, así no solo conservarás la calidad, también vas a buscar cualquiera de esos elementos en cuestión de segundos porque no se combinarán con los archivos Word, Excel, PDF, audios, etc. Todavía habrá un límite de 2 GB por cada mensaje, lo ideal sería no sobre pasar esa cantidad y tampoco usarla con frecuencia, pues la memoria interna del iPhone podría llenarse en poco tiempo.

Los pasos para enviar fotos y videos con su calidad original en WhatsApp para iOS

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes en la App Store de Apple. Ahora, abre la aplicación e ingresa a cualquier chat (personal o grupal).

Aquí presiona sobre el ícono de la cruz (+) que se ubica en el campo de texto.

Luego, oprime el apartado “Documento” > “ Elegir foto o video ”.

”. Selecciona el archivo que deseas enviar con su calidad original, puedes compartir un grupo de elementos, pero cada uno debe pesar 2 GB o menos.

Como contraparte negativa notarás que no aparece la vista previa, significa que debes descargarlo para visualizarlo.

En Android ya se encuentra disponible esta característica.

Vista previa de la herramienta para enviar imágenes o videos con su calidad original como documento. (Foto: THE VERGE)

Esto ocurrirá con tu WhatsApp si no tienes foto de perfil

Lo primero que tienes que hacer, si no quieres que WhatsApp tome riendas, es colocar o liberar tu foto de perfil a tus contactos.

En caso no lo hagas o no hayas puesto algo en tu imagen de WhatsApp , la app realizará algo distinto.

, la app realizará algo distinto. En su lugar de eso cogerá la inicial del nombre que has puesto cuando abriste tu cuenta.

Eso quiere decir que si te llamas “Rita” tu imagen de perfil será una “R”.

será una “R”. Esta aparecerá en los colores que desees.

Pero también está lo otro: si has creado tu Avatar, pues WhatsApp colocará una imagen de ti, pero en dibujo.

De esa manera ya no aparecerá la sombra del hombre en color plomo.

Estos cambios ya se están viendo en la versión Beta de la aplicación de mensajería rápida.

