WhatsApp es una de las aplicaciones que muchas personas están usando no solo por la facilidad para acceder a las diversas funciones, sino que poco a poco se están agregando otras más para este mes de junio . Por ejemplo, ya podemos editar los mensajes de textos y hasta publicar notas de voz.

Pero ahora ya existe una herramienta para evitar que la expareja te llame a cada rato: se trata de una opción bastante escondida, pero que ya se encuentra en los terminales Android y iPhone. ¿Cómo se hace y qué debo hacer para que funcione?

Lo mejor de todo es que no es necesario tener que descargar algún tipo de aplicaciones de terceros como es el caso de WhatsApp Plus , misma que podría dañar tu equipo o que se le introduzca algún tipo de virus en caso no sepas cómo manejarlo.

Cómo evitar que tu expareja te llame por WhatsApp

El truco es bastante sencillo en WhatsApp, pero la opción está totalmente escondida.

Lo primero que tienes que hacer será ingresar a los Ajustes en tu celular Android.

En el caso de los iPhone solo debes ir a Configuración.

Allí nos vamos a meter a Privacidad.

En ese apartado veremos una opción que dice “Llamadas”.

De esta manera podrás silenciar las llamadas de WhatsApp sin necesidad de que bloquees a las personas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora solamente entramos en ella y vamos a marcar la opción de “Silenciar las llamadas de números desconocidos”.

En ese instante vamos a nuestros contactos y eliminamos el número de nuestra expareja.

Desde ese momento, cada vez que nos llamen, esa llamada no sonará por ningún lado.

Tampoco vibrará tu celular ni mucho menos aparecerá como notificación.

Cuando deje de sonar, aparecerá en el apartado “Llamadas” el listado de personas que se han querido comunicar contigo.

Lo mejor es que allí verás si esa persona cuyo número has borrado te ha seguido llamando o no.

Y listo, de esa forma podrás silenciar las llamadas de tu expareja.

