Una de las características mínimas que debe tener tu teléfono inteligente para que puedas utilizar WhatsApp sin ningún tipo de problema, es que tengas la versión de Android 4.1 o superiores, y en el caso de los dispositivos iPhone requieres de iOS 10 a más; sin embargo, la referida aplicación de mensajería instantánea es capaz de ralentizar los móviles debido a la gran cantidad de almacenamiento que consume. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos una serie de trucos para evitar que WhatsApp disminuya el rendimiento de tu celular.

Todo lo que te envían por WhatsApp, ya sean fotos, videos, documentos, etc., se va registrando sigilosamente en una carpeta oculta del aplicativo, es por está razón que te preguntas lo siguiente: “¿Por qué me queda poco espacio si no tengo nada en la galería?”. Los dispositivos más afectados son los de la gama baja o media, pues estos solo tienen hasta 64 GB de almacenamiento interno, muy poco para todo lo que compartes o recibes a través de la app de Meta.

Cada vez que estás apunto de ocupar todo tu espacio, el teléfono se ralentiza porque ni siquiera es capaz de almacenar las cookies que generan los navegadores, aquellos que solo pesan unos pocos kilobytes (KB). Por fortuna, existe una serie de configuraciones que debes realizar en tu cuenta de WhatsApp para impedir que tu móvil se vuelva lento.

LA GUÍA PARA IMPEDIR QUE WHATSAPP RALENTICE TU SMARTPHONE

Desactiva la descarga automática de archivos

Con esta configuración vas a descargar manualmente todas las fotos, videos, archivos, etc.

Asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendiente.

no tenga actualizaciones pendiente. Ahora, abre la app y presiona el ícono de los tres puntos para que ingreses a los “Ajustes”.

Pulsa en “Almacenamiento y datos” .

Dirígete a la sección “Descarga automática” y desactiva todas las casilla en “Descargar con datos móviles” y “Descargar con WiFi”.

Calidad de las fotos baja

Envía fotos que ocupen menos espacio. Bajará un poco su calidad, pero no se notará la diferencia.

Vuelve a los “Ajustes” > “Almacenamiento y datos”.

En la sección “Calidad de carga de los archivos”, la cual se ubica al final, oprime en “Calidad de carga de las fotos”.

Aquí escoge entre “Automática (recomendad) o “Ahorro de datos”.

Libera espacio en WhatsApp

Accede nuevamente a los “Ajustes” > “Almacenamiento” > “Administrar almacenamiento”.

Aquí sabrás cuántos GB está utilizando WhatsApp en tu celular.

en tu celular. En la parte de “Chats” tendrás las conversaciones más pesadas, en donde envías o recibes una gran cantidad de archivos diariamente, incluso a la derecha figura el espacio que consume el chat en tu celular.

Entra a cualquiera y empieza eliminar fotos, videos o audios que no te sirven.

QUÉ SIGNIFICA LA CARITA RODEADA DE CORAZONES EN WHATSAPP

Para poder saber sobre su significado, es necesario ingresar al portal Emojipedia.

Esta web se encarga de compilar todos los emojis de WhatsApp, además de explicarlos al detalle.

Según la fuente, el emoji de la carita rodeada de corazones expresa una variedad de sentimientos alegres y afectuosos.

Además lo relaciona cuando uno está enamorado.

Un detalle que precisa Emojipedia es que la posición de los corazones varía ligeramente según la plataforma.

También es conocido como: cara de enamorado, cara sonriente con corazones o Cara sonriente con ojos sonrientes y tres corazones

En inglés se traduce como “Smiling face with hearts”.

Síguenos en nuestras redes sociales: