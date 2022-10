Ya salió la actualización de WhatsApp Plus perteneciente al mes de octubre y muchos usuarios están ansiosos por obtenerla, sin embargo, recuerda que antes de descargarla tienes que realizar una copia de seguridad de tu cuenta y sobre todo desinstalar WhatsApp Messenger, de lo contrario el aplicativo de Meta podría detectar que intentas utilizar versiones “no oficiales”, las consecuencias más severas serían la suspensión temporal o permanente de tu número. En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos todos los pasos a detalle para que instales la versión Plus totalmente gratis y libre de virus en tu dispositivo Android.

Es necesario destacar que WhatsApp Plus es un programa muy similar (por no decir copia) a la aplicación original que la mayoría conoce, pero la diferencia es que este viene con una gran cantidad de funciones y herramientas, como por ejemplo: la posibilidad de ocultar tu estado de conexión “En línea”; evitar que un contacto en específico te pueda llamar por voz o video; saber cuántas veces han visto tus estados, etc.

Entonces, ¿Por qué los usuarios no tienen esta versión si te brinda mayores beneficios? por tres principales razones: la primera, como lo dijimos anteriormente, si logran identificar que utilizas este programa te pueden suspender la cuenta para siempre, aunque no se han detectado muchos casos; la segunda, que al tratarse de un APK no lo descargas directamente desde la Google Play Store de Android, sino desde sitios externos y de forma manual; y tercero que no es 100% segura o privada porque carece del cifrado de extremo a extremo.

ASÍ PUEDES DESCARGAR WHATSAPP PLUS EN ANDROID

Primero, crea una copia de seguridad de tu cuenta en WhatsApp Oficial. Tras hacerlo procede a eliminar el aplicativo de Meta (muy importante).

Ahora, presiona sobre el siguiente enlace para que descargues la última versión de WhatsApp Plus que salió en el mes de octubre.

para que descargues la última versión de que salió en el mes de octubre. Recuerda que el APK no tiene publicidad y es gratis.

El siguiente paso es tocar el ícono verticales que se encuentran en el extremo superior derecho de tu navegador > dale en “Descargas” > “WhatsApp Plus” > “Instalar”.

El programa se instalará de inmediato. Antes de abrirlo debes otorgarle todos los permisos de tu smartphone para que opere sin problemas.

Así que dirígete a los “Ajustes” > “Aplicaciones” > busca el APK de “ WhatsApp Plus ” > “Accesos” y concédele los permisos del micrófono, cámara, galería, etc. ¿Qué pasa si no lo hago? no podrás enviar mensajes, utilizar la cámara de tu teléfono, compartir o ver fotos y videos, etc.

” > “Accesos” y concédele los permisos del micrófono, cámara, galería, etc. ¿Qué pasa si no lo hago? no podrás enviar mensajes, utilizar la cámara de tu teléfono, compartir o ver fotos y videos, etc. Retrocede un paso y aprieta en la sección “Instalar aplicaciones desconocidas” > activa el interruptor “Permitir desde esta fuente”.

Por último, ingresa al APK y registra tu número para que comiences a chatear con tus contactos.

CÓMO PASAR TUS STICKERS DE WHATSAPP A WHATSAPP PLUS

Lo primero que tenemos que hacer es crear un grupo de WhatsApp donde solo estemos nosotros.

Allí nos debemos enviar esos stickers de WhatsApp que queremos que estén en WhatsApp Plus.

Una vez que lo hayamos hecho, deberás hacer una copia de seguridad de tus conversaciones de WhatsApp.

Ahora deberás entrar al almacenamiento interno de tu celular.

Para ello ingresa a Archivos, Android, Media, WhatsApp y copiamos las carpetas Media, Backups y Data Base.

Esos tres archivos lo ponemos en otra carpeta que podemos llamar WhatsApp2.

Ahora desinstala WhatsApp de tu smartphone.

En ese instante deberás instalar WhatsApp Plus en tu móvil o cualquier versión.

Vuelve a ingresar a la carpeta de WhatsApp 2 y copia esos archivos a la carpetas de Android, Media, WhatsApp Plus y pega las tres carpetas.

Ahora termina de inscribirte y verificarte en WhatsApp Plus.

