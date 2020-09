WhatsApp es una de las aplicaciones que se ha convertido en tendencia, luego de que un grupo de personas descubriera una nueva manera de poder agregar más interacción y diversión a sus conversaciones: se trata de la función de los stickers con audio .

Varias personas ya han creado el suyo personal, entre algunos se encuentran los stickers con audio de Luis Miguel o de Shrek. Pero hay uno en particular que se ha convertido viral en WhatsApp , sobre todo si es que al contacto que le has escrito no te responde: el perrito tocando la sartén.

¿Cómo se puede crear? Pues aquí te explicamos paso a paso cómo poder obtener esta pegatina animada con sonido para que puedas enviárselas a tus amigos y así puedas robarle una sonrisa a alguien en la app de mensajería rápida.

Lo primero que debes hacer es ingresar a Giphy y buscar el perro tocando la sartén con su nombre en inglés “dog playing pan ”.

y buscar el perro tocando la sartén con su nombre en inglés ”. Tras descargarlo, notarás que de bajará en formato GIF . Cámbialo a WebP .

. Cámbialo a . Antes de convertir tu GIF en formato WebP, debes cambiarle el tamaño en resize y colocar las medidas 512 x 512 .

. Después de ajustarle el tamaño, pulsas convertir y automáticamente se te descargará en su nuevo formato.

Finalmente deberás ingresar a WhatsApp , luego a Archivos, copiar el archivo en formato WebP, pegarlo en la carpeta de Stickers de Whatsapp.

, luego a Archivos, copiar el archivo en formato WebP, pegarlo en la carpeta de Stickers de Whatsapp. Posteriormente descarga el audio del perrito tocando la sartén desde el video original de YouTube y córtalo alrededor de 2 segundos y listo.

Finalmente encuentra el sticker animado desde WhatsApp y adjunta el audio. Te quedará más o menos de esta manera como varios han compartido en Twitter.

cuando pasa 0,1 segundos y no me responde: pic.twitter.com/9DAES5CNxi — Hellboy. (@Jeancaa_15) August 19, 2020

después de media hora se pudo pic.twitter.com/79P3GQwKQ4 — ximena (@ximeecastilloo) August 21, 2020

Los mejores 7 trucos de WhatsApp

WhatsApp es una de las pocas aplicaciones que se preocupa por la experiencia de sus usuarios al sumergirse en su app, es por eso que realizan actualizaciones de forma frecuente, haciendo que la comunicación entre las personas sea más práctica y sencilla. Sin embargo, no todos saben sacarle el máximo provecho a la popular aplicación.

Los creadores de WhatsApp han desarrollado diversas herramientas para que sus usuarios puedan navegar a gusto en el aplicativo. No obstante, esto es desconocido por gran parte de la población, es por esa razón que la misma empresa ha compartido en su blog, una lista de lo mejores trucos desarrollados por la app.

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que soprendentemente funciona!

