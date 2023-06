WhatsApp está mejorando la seguridad dentro de su aplicación de mensajería. Son varios los usuarios que han decidido ocultar no solo su última hora de conexión, sino también el famoso “en línea”, con la finalidad de que nadie sepa de que estás conectado leyendo los mensajes de otra persona.

Pero eso no es lo único. A veces debes de tener cuidado con las personas que no están dentro de tu listado de contactos. Por ejemplo, existe una opción para evitar que algunos usuarios, específicamente los desconocidos, no vean tu foto de perfil.

¿Cómo lo hago? Pues es bastante fácil y no es necesario que descargues aplicaciones de terceros o cualquier tipo de APK como es el caso de WhatsApp Plus. Solo sigue los pasos.

Cómo ocultar tu foto de perfil de WhatsApp a desconocidos

Lo primero será ingresar a WhatsApp.

Luego nos vamos a la pestaña de Ajustes, es decir, a los tres puntitos de la esquina superior.

En el caso de los iPhone, solo debes pulsar sobre Configuración.

Ahora nos vamos a Privacidad, luego a Foto del Perfil.

En ese espacio señalaremos que solo “Mis contactos” pueden verlos.

En el caso de que queramos que solo ciertas personas vean nuestra imagen, podemos elegir la tercera opción.

De esta manera podrás decidir quién mira tu foto de perfil en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cuando lo hayas hecho, selecciona el contacto o los contactos que no deseas que miren tu foto de perfil.

Desde ahora desconocidos o gente que no quieras que vean tu imagen puedan acceder a ella.

Eso quiere decir que si ellos no te tienen agendado y tú no los tienes agregados, no verán nada.

