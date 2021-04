Hoy te enseñaremos cómo ocultarte en WhatsApp para extremar tu privacidad, usando cinco trucos para conseguirlo. En cada uno de ellos te explicaremos lo que conseguirás, de manera que puedas elegir cuales de ellos vas a querer aplicar o de cuales puedes permitirte pasar por alto.

1. Oculta o elige quién puede ver tu foto de perfil

Si quieres empezar a ocultarte, uno de los primeros pasos es ocultar o elegir quién puede ver tu foto de perfil. Puedes hacer que todas las personas que te escriban vean tu foto de perfil o que ninguna pueda, pero también puedes configurar que sólo las personas que tú tengas en tus contactos la vean.

Para ocultar tu foto de perfil, debes entrar en los ajustes de WhatsApp, y dentro ir al apartado de Cuenta. Una vez dentro, pulsa sobre Privacidad, y allí pulsa en la opción Foto de perfil. Esto te mostrará las tres opciones que te acabamos de mencionar, y podrás elegir la que mejor te parezca.

2. Desactiva el doble check azul

Si quieres cuidar al máximo tu privacidad en WhatsApp, otro paso imprescindible es el de desactivar el doble check azul de confirmación de lectura para que sepan que el mensaje te ha llegado, pero no si lo has leído. Si desactivas la confirmación, tú tampoco verás el doble check azul en otras personas.

Para quitar esta opción, debes entrar en los ajustes de WhatsApp, y dentro ir a la sección de Cuenta. Una vez dentro, pulsa sobre Privacidad, y dentro debes desactivar la opción de Confirmaciones de lectura. Si luego cambias de opinión, esto es algo que luego podrás volver a activar cuando quieras.

3. Escucha audios sin que la otra persona lo sepa

Aunque puedes ocultar la lectura de los mensajes que te llegan, no pasa lo mismo con los audios. Afortunadamente, existe un truco para escuchar audios de WhatsApp sin que la otra persona lo sepa compartiéndolos contigo mismo.

Por lo tanto, el primer paso es iniciar un chat contigo mismo abriendo el navegador de tu móvil y escribiendo la dirección wa.me/XXXXXXXXXXX, cambiando el XXXXX por tu número de teléfono incluyendo el código de país, pero sin el + delante. Entrarás a una página de WhatsApp Web, en la que directamente se te preguntará si quieres chatear en WhatsApp con ese número. Acepta, y abrirás WhatsApp en un chat contigo mismo. Escribe una o dos cosas para que la conversación se quede grabada.

Ahora, ve a la conversación donde esté el mensaje de audio que no quieras que la otra persona sepa que has escuchado. Selecciona el audio sin escucharlo y pulsa en el botón de *Reenviar el mensaje a otro contacto. Reenvíate el mensaje de audio a ti mismo eligiendo la conversación que has iniciado, y cuando escuches el audio de otra persona en tu chat contigo mismo, a esta persona no se le notificará que lo has escuchado.

4. Oculta tu biografía a otras personas

La biografía en tu perfil de WhatsApp es algo que también vas a poder ocultar a todo el mundo o a aquellas personas que no tengas en tus contactos. Por lo tanto, una configuración con los tres estados que encuentras también en el resto.

Para quitar esta opción, debes entrar en los ajustes de WhatsApp, y dentro ir a la sección de Cuenta. Una vez dentro, pulsa sobre Privacidad, y dentro debes pulsar en la opción de Info. Aquí, decide quién va a poder ver esta información y listo.

5. Evita que te añadan automáticamente a grupos

Este truco te ayudará a evitar que se te añadan automáticamente a grupos sin tu permiso. También podrás elegir quién te puede invitar a grupos para que no lo pueda hacer cualquiera, y no acabes sin quererlo en medio de un grupo de ventas o de padres de la escuela, o incluso de estafas o fraudes.

Debes entrar en los ajustes de WhatsApp, y dentro ir a la sección de Cuenta. Luego, pulsa sobre Privacidad, y dentro en la opción Grupos. Tendrás tres opciones para configurar, que te puedan añadir todos, que solo te puedan añadir tus contactos, o que te añadan tus contactos excepto algunos.