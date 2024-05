Si vas a cambiar de celular y vas a comprar uno de la compañía de Cupertino en los próximos días, entonces este es el truco que debes realizar antes de configurar todo tu nuevo smartphone. Se trata de la opción para pasar tus chats de WhatsApp de un iPhone a Android. Si bien no todos los dispositivos con sistema operativo de Google cuentan con una opción fácil, aquí trataré de ser lo más conciso para que así no se eliminen esos chats que tanto te gustan o empieces desde cero. Si bien es sencillo, existe un detalle que sí o sí no vas a poder recuperar, esos son los stickers, aunque hay métodos para que puedas crear un pack con ellos y no tengas que estar pidiéndoles a tus amigos que te los pasen.

Cómo pasar tus chats de WhatsApp a Android a iPhone

Lo primero que tienes que hacer es encender tu celular iPhone nuevo y llegar al apartado de Transferir datos. En tu terminal Android deberás instalar la app Pasar a iOS. Allí debes aceptar las condiciones de uso y dale en Continuar hasta que te pida un código. Ahora regresa a tu iPhone y presiona donde dice Transferir desde Android. En ese momento deberás escribir el código que se muestra en la app Pasar a iOS Verás un listado de datos de las aplicaciones que puedes transferir desde tu Android. Simplemente selecciona el botón de WhatsApp. Presiona en Continuar en el iPhone y deja que el proceso termine. Una vez culmines, y tengas configurado el iPhone, queda descargar la app de WhatsApp desde la iOS Store. Solo deberás escribir tu número de teléfono. Recibe el código de verificación y cuando te indique si deseas recuperar tu copia de seguridad, dile que sí. De esa manera podrás tener todos tus chats de regreso en tu celular iPhone. Eso sí, los únicos datos que perderás son los stickers.

Esta es la app que te permitirá mover tus chats de Android a iPhone. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

