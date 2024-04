¿Te han enviado un mensaje y luego lo han borrado de la nada? Una de las cosas que causa bastante controversia en WhatsApp es que puedes hacer desaparecer cualquier texto luego de haberlo enviado. Bastará con presionar unos segundos la oración y pulsar encima de en “Eliminar” para luego seleccionar “Eliminar para todos”. Si bien es fácil, dejarás una notificación de que has decidido que nadie lo lea. Sin embargo, he descubierto un truco que te ayudará a saber, con exactitud, qué es lo que decía. Eso sí, es necesario tener que descargar una aplicación de terceros, pero esta no tomará ninguno de tus datos personales, tampoco accederá a tu cámara ni a tus fotos. Solo sigue estos pasos.

Cómo leer los mensajes que fueron eliminados en WhatsApp

Descarga la aplicación denominada WARM de Google Play .

. Si no la encuentras, aquí te dejamos el enlace .

Cabe precisar que este programa es totalmente gratuito y no cobra por la cantidad de mensajes recuperados .

. Cuando la descargues, dale todos los permisos correspondientes para que acceda a tus notificaciones.

WHATSAPP | Si lo que quieres es recuperar un mensaje de WhatsApp. Sigue realizando este tutorial. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante, si tu amigo decide eliminar un mensaje para todos en WhatsApp, la app WARM actuará por su sola .

. Si esto ha sucedido, solo ingresa a la aplicación en mención y podrás leer ese mensaje que ha sido eliminado para todos en WhatsApp.

WHATSAPP | Para recuperar los mensajes eliminados de mis amigos, uso WAMR. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Allí observarás con exactitud qué es lo que decía ese mensaje, incluso si era una foto o video y hasta GIF o sticker animado.

