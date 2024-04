Una de las cosas que usualmente muchos usuarios tienen problemas es al ver los Estados de WhatsApp. ¿Por qué salen borrosos? Quizá sea un error de la configuración de la app de tu celular, pero no tiene nada que ver con que un hacker ha ingresado a tu cuenta o simplemente una caída del servicio de mensajería rápida. Si bien se puede solucionar desinstalando la plataforma en tu smartphone, hoy te voy a dar el paso a paso de cómo evitar hacerlo y optar por otras alternativas. Eso sí, es mejor siempre hacer una copia de seguridad de tus conversaciones para que, en caso dudes, logres recuperar tus chats que no has guardado aún. Asimismo, no hay necesidad de bajar APK o programas extraños.

Por qué los Estados de WhatsApp se ven borrosos

No se trata de un bug o algo por el estilo, sino de una mala configuración dentro de tu WhatsApp

Para ello anda a los Ajustes de la aplicación.

En ese instante deberás dirigirte a Almacenamiento y datos.

Allí debes presionar “Descargar con datos móviles” .

. A continuación selecciona todas las opciones.

De igual manera en “Descargar con Wifi”.

WHATSAPP | De esta maner podrás configurar los Estados de WhatsApp para que nunca más se vean borrosos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Presiona que deseas que se vean todos los archivos.

De esa manera, cuando abras algún tipo de Estado, este ya no se verá borroso y cargará rápidamente.

WHATSAPP | Además siempre es bueno habilitar la red Wifi para que descargues todo sin preocupaciones de tus datos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, puede que en ciertos dispositivos haya un pequeño bug donde el Status salga 1 segundo pixeleado, para luego escalar la imagen real .

. Asimismo, podrás visualizar el contenido en HD.

