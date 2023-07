WhatsApp es una herramienta de mensajería que cuenta con diferentes modos y funciones que permiten agregar mayor privacidad a las cuentas personales de los usuarios, siendo una de estas opciones poder responder un mensaje de un chat grupal en privado, lo que genera más discreción si lo que se quiere contar es algo que solo le incumbe al otro integrante.

Debido a que esta característica es nativa de WhatsApp, no es necesario recurrir a aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus o derivados, por ello, en MAG te explicamos el paso a paso para que hagas efectivo este truco.

Asimismo, recuerda que esta guía sirve tanto para dispositivos con Android o iOS, así puedes usar cualquier móvil con estos sistemas para aplicar el tutorial. Sin más, presta atención a las indicaciones.

Cómo responder a un mensaje de grupo de WhatsApp en privado

Si hay un comentario que quieres hacer, pero sin que los demás integrantes se enteren, aquí te explicamos qué hacer.

Desde tu móvil, accede a la app de WhatsApp.

Luego, abre el chat grupal que deseas.

Busca el mensaje que quieras responder en privado.

Mantén pulsado en texto durante algunos segundos.

Tras esto, pulsa en los tres puntos verticales ubicados arriba a la derecha.

Te aparecerá un menú, aquí pulsa en “Responder en privado”.

De inmediato, se abrirá el chat individual del contacto anterior.

Finalmente, responde a su mensaje y listo.

De esta manera, te asegurarás de que ningún otro miembro del chat grupal lea tu mensaje privado.

