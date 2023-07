Si tienes conversaciones importantes en WhatsApp y no deseas perderlas, lo más conveniente es realizar copias de seguridad de tus chats de forma periódica, de esta manera, si restauras la aplicación o la trasladas a otro dispositivo, no tendrás problemas para recuperar tu información. No obstante, ¿te ha pasado que al realizar este proceso no aparecen tus últimos mensajes?

Esto sin duda es algo realmente problemático si tenías algún dato valioso en tus conversaciones más recientes. Ante esto, debes asegurarte de realizar algunos ajustes en la app de Meta para evitar que esta situación vuelva a ocurrir.

Para ello, desde MAG te compartimos una guía práctica con la finalidad de que recuperes tus chats de WhatsApp sin perder tus últimos mensajes. Recuerda seguir a detalle los pasos desde tu celular Android.

Cómo restaurar el historial de chats en WhatsApp sin perder ninguno

Si restauraste la copia de seguridad en WhatsApp, pero no te aparecen tus últimas conversaciones, sigue estos pasos para prevenir este inconveniente.

Primero, entra a la aplicación WhatsApp.

Luego, toca en los tres puntos verticales, ubicados en la esquina superior derecha.

Tras esto, pulsa en la opción “Ajustes”, seguido de “Chats”.

Desliza la pantalla hacia abajo y toca en “Copia se seguridad”.

Ahora, selecciona en “Guardar en Google Drive”.

Esto último dependerá del lugar donde elegiste que se almacenen tus chats.

En seguida, te aparecerán varias opciones, escoge “Diariamente”.

Recuerda que esta elección te servirá para que puedas tener a detalle las últimas conversaciones que tuviste con tus contactos.

Si seleccionas “Mensualmente” u otra alternativa más lejana, el rango de tiempo para recuperar tus chats será mayor, por lo que es posible que tus conversaciones más recientes no estén completas, sino que aparecerán hasta la última copia de seguridad; es decir, del mes anterior.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp ? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

