Desde ahora ya podrás conocer cuál fue el primer mensaje que mandaste a alguien en WhatsApp. Resulta que he encontrado un truco que te ayudará a encontrar ese texto que le compartiste a un amigo, familiar o pareja, el día en que intercambiaron números. Lo bueno es que no hay necesidad alguna de tener que descargar alguna aplicación de terceros ni mucho menos usar métodos extraños que pueden dañar no solo tu cuenta, sino invadir tu privacidad.

Cómo saber cuál fue el primer mensaje que le escribiste a alguien en WhatsApp

Lo primero será actualizar por completo la aplicación de mensajería rápida, sea en tu celular, Android o iPhone .

o . Luego ingresa a la aplicación y allí dirígete a la conversación donde deseas aplicar este truco .

. En ese instante pulsa sobre la foto de perfil de tu amigo, deberás presionar luego el ícono de la lupa o “Buscar” .

. Si bien se puede encontrar algo por palabras, también puedes emplear un calendario.

Allí se te permitirá ir a una determinada fecha .

. Lo único que harás es regresar al día, mes y año más antiguo que tengas en esa conversación .

. Con ello se te mostrará todos los mensajes que compartiste con alguien el primer día que se conocieron o intercambiaron chats.

Con solo presionar el calendario de búsqueda, podrás ver el primer mensaje de WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

