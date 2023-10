Muchos suelen descargar WhatsApp Messenger para comunicarse con sus amigos, familiares o compañeros del trabajo, pues estamos hablando del servicio de mensajería instantánea con más de cuatro mil millones de usuarios a nivel mundial. Si eres nuevo utilizando el aplicativo de Meta, de repente has colocado una foto de perfil que no te gusta porque no sabías que puedes chatear sin la necesidad de una, ¿Quieres eliminarla para quedarte con el personaje incógnito? en Mag te explicaremos los pasos a continuación.

Aunque no lo creas, eliminar tu foto de perfil es una de las mejores recomendaciones de privacidad para todos los usuarios que desean ocultar su identidad, pues así no tendrás que elegir si quieres que la vean “Todos”, “Mis contactos” o “Mis contactos excepto”.

Aunque WhatsApp también te brinda la opción de colocar tu avatar como foto de perfil, muchos no lo hacen porque consideran que su cuenta se vería poco seria o simplemente no les gusta. Recuerda que los avatares son una representación gráfica de ti. Sin más preámbulo, descubre cómo obtener al personaje incógnito.

La guía para eliminar tu foto de perfil de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir sobre tu foto de perfil y luego en el ícono de la cámara.

Se habilitarán tres elementos en la parte inferior.

Aprieta el tacho de basura.

Finalmente, la app te preguntará si deseas borrar la imagen > aprieta en “ Eliminar ”.

”. Listo, es así como obtienes al personaje incógnito.

Así puedes agregar tu avatar como foto de perfil en WhatsApp

Crea tu propio avatar.

Los haces a través de los “Ajustes” > “Avatar”.

Retorna a los “Ajustes” y presiona sobre el ícono de tu foto de perfil.

El siguiente paso es oprimir la cámara que se ubica debajo de la misma.

Se desplegarán tres opciones: “Cámara”, “Galería” y “Avatar”, toca la última.

Selecciona cualquiera de los 9 estilos que te brinda WhatsApp.

También escoge un fondo.

Por último, oprime el check de color verde que se encuentra en el extremo superior derecho.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

