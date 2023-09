Sabiendo que WhatsApp permite compartir la ubicación en tiempo real por un tiempo determinado de dos manera diferentes (“enviar mi ubicación real” o “ubicación en tiempo real”), existe una manera de poder rastrear al usuario de tu elección sin que se de cuenta. Para ello basta con pulsar un botón específico dentro del chat, aunque también puedes saltar el paso e ir a uno donde puedes ubicarlo sin que se de cuenta. El truco es 100% efectivo y la totalidad de usuarios quedaron sorprendidos.

Aunque no lo parezca, pocas personas conocen todas las herramientas y funciones de WhatsApp , que van más allá de enviar videos cortos o videomensajes o saber con quién chatea tu pareja, pues una de estas te permite utilizar el GPS para rastrear la ubicación de un contacto en tiempo real mientras estás chateando con él o ella por la aplicación o hasta mandándole videos. ¿Para qué sirve esto? Entraré en más detalles en la reseña de hoy, pero por favor, úsalo con responsabilidad.

¿Cómo puedes seguir por WhatsApp a tu pareja, tu madre o tu mejor amigo. ¿Es interoperable con otros programas? Aquí responderemos a todas tus preguntas. Esta información puede utilizarse para determinar la forma más sencilla y segura de completar la tarea. Asegúrate de que tu amigo o pareja tiene acceso constante a internet (vía wifi o datos móviles), que su smartphone iOS o Android está siempre con él y que el GPS está encendido (esto último es necesario para este truco).

Si cumples estos criterios, procede con cautela, avisa a la otra persona y obtén su permiso. No hacerlo puede acarrearle problemas legales o conflictos con sus amigos y su pareja. Recuerda utilizar este truco con integridad para evitar futuros problemas.

Los pasos para saber la ubicación de tus contactos con WhatsApp

¿Pasará desapercibida tu presencia? No hace falta ser un experto ni recurrir a profesionales para hackear tu dispositivo móvil, como mucha gente cree. Simplemente sigue todas las instrucciones detalladas que te proporciona MAG. Además, no debes descargar ninguna otra APK que no sea la app de WhatsApp porque estas suelen robar tus datos o quedarse con toda tu información personal como: tu nombre, la última hora de conexión y hasta tu foto de perfil (en caso no la tengas protegida).

¿La espiarás? Ten mucho cuidado y toma precauciones. A veces esto puede usarse en tu contra y no habrá escapatoria, por ejemplo, a través de una grave denuncia.

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes. Para ello anda a Google Play o iOS Store y compruébalo.

no tenga actualizaciones pendientes. Para ello anda a Google Play o iOS Store y compruébalo. Ahora, abre la aplicación e inventa alguna excusa para que esa persona te envíe su ubicación en “tiempo real”.

Por ejemplo: le puedes decir que has pedido algo por internet y que le envíe su ubicación en tiempo real al supuesto “proveedor”, que en realidad sería el número de un amigo tuyo (el usuario no debe conocerlo ni tenerlo agregado).

Listo, por defecto, la ubicación en tiempo real marca “una hora”, es probable que no la cambie, así que tendrás ese tiempo para rastrear los pasos de tu pareja o amigo.

En caso lo modifique, el tiempo mínimo es de 15 minutos, una hora y hasta 8 horas.

Cabe precisar que con la ubicación en tiempo real sabrás hacia donde se dirige una persona, el móvil funcionará como un GPS en movimiento.

En caso se desactive por completo, ya no tendrás esta opción.

Lo mejor de todo es que no es necesario tener que instalar APK extrañas para saberlo, como es el caso de WhatsApp Plus, GB WhatsApp, WhatsApp estilo iPhone o WhatsApp Plus Rojo.

Estas tienden a robarte más información de lo que esperas o pueden sancionar tu cuenta de manera definitiva sin poder acceder a tus conversaciones o chats de WhatsApp normal.

Cómo detectar un enlace peligroso en WhatsApp

No abras el enlace si viene con un mensaje que promete premios (televisores, celulares, consolas de videojuegos, etc.), ofertas y descuentos en un determinada tienda.

si viene con un mensaje que promete premios (televisores, celulares, consolas de videojuegos, etc.), ofertas y descuentos en un determinada tienda. Contacta a esa empresa por las redes sociales y verifica si es verdad o mentira.

Tampoco accedas al link si solicitan tus datos personales o información financiera (números de tarjetas, cuentas, contraseñas y otros).

No abras el enlace si viene de un usuario desconocido, recuerda que hay links de descarga automática, así podrían infectar tu dispositivo móvil con virus.

WhatsApp en la actualidad está implementando las notas de voz que solo se escucharán una vez, muy similar a las fotos o videos. Además se ha agregado una serie de funciones como la herramienta que te permite editar los textos. Pero lo que más llama la atención de los usuarios es el cambio de diseño en Android, lo cual lo hace bastante parecido a los dispositivos iPhone sin tener que descargar APK.

También tienes la función para utilizar el famoso ChatGpt o de la inteligencia artificial en WhatsApp con la finalidad de que responda todas tus dudas. Esta se llama LuzIA y se encuentra en estado beta, totalmente gratuito. Con ella puedes realizar cualquier tipo de consulta rápida y te contestará automáticamente. Y no solo puede hacer ello, también puede crear imágenes realmente alucinantes, transcribir audios.

Recuerda que para poder contactarte con WhatsApp en caso tengas alguna consulta o simplemente un problema con tu dispositivo Android o iPhone, puedes utilizar este enlace.

Allí se abrirá un formulario para que llenes todos tus datos personales: entre ellos tu nombre real, correo electrónico, puede ser tu Gmail o de cualquier empresa, el país desde donde escribes, además de tu número de celular, el cual debe estar acompañado de tu código de país. Luego deberás escribir tu duda en el pequeño recuadro en un número concreto de caractéres, trata de ser bastante concreto y no escatimes en detalles que sabes que solo se pueden arreglar presencialmente. Cuando lo envíes, WhatsApp se comunicará contigo a través de tu celular con una respuesta automática y así puedan conversar directamente.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

¿Cuando bloqueas a alguien en WhatsApp la otra persona se da cuenta?

Son muchos los que nos preguntan si es posible bloquear a alguien en WhatsApp sin que se dé cuenta. Lo sentimos mucho, pero la respuesta es un rotundo no. Si bloqueas a alguien en WhatsApp, no verá tu foto de perfil, no podrá acceder a tu contenido multimedia, Estados... Sabrá que le has bloqueado, inevitablemente.

Qué significa “wa.me/13143331111″ en WhatsApp

No se trata de un mensaje bomba ni nada por el estilo que está circulando por WhatsApp.

Por el contrario, es una nueva inteligencia artificial que se está volviendo de moda.

Al igual que LuzIA, este chat te permite conversar con alguien de manera rápida, como si estuvieras hablando con un humano.

Le puedes hacer cualquier tipo de pregunta y esta te dará una respuesta bastante simple y hasta se divertirá contigo.

Su nombre es “Pi” y está desarrollado por la empresa “Hey Pi”.

Lo mejor de todo es que está en español.

Sin embargo, siempre sería bueno saber cuáles son las condiciones de uso, ya que podrá acceder a tu número de celular, información personal y hasta tu foto.

Cómo tener Google Bard en WhatsApp

Lo primero será descargar Google Chrome en tu computadora y mantenerlo como navegador principal.

Luego deberás descargar la extensión de “ChatGPT for WhatsApp”.

Para poder hacerlo, tienes la opción de ingresar por este enlace .

. Una vez instalado, ingresarás a una web que se abre automáticamente.

Desplázate hacia abajo y elige la inteligencia artificial que deseas usar.

Selecciona la de “Google Bard”.

Ahora deberás loguearte con tu cuenta y se te enviará a un WhatsApp.

Se abrirá WhatsApp Web y desde ahora ya puedes empezar a usar la inteligencia artificial.

VIDEO RECOMENDADO

Te mostramos el paso a paso para compartir tu pantalla con los participantes de una videollamada en Whatsapp.

Síguenos en nuestras redes sociales: